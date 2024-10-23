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2024-10-23 16:53:00

打風潭美｜天文台：明晚至周五早上闖港800公里範圍　屆時發一號信號(更新)

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天文台預測，熱帶氣旋潭美會在明晚(24日)至周五早上(25日)進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。(吳康琦攝)

天文台預測，熱帶氣旋潭美會在明晚(24日)至周五早上(25日)進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。(吳康琦攝)

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【16:45更新】天文台發特別天氣提示，指根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在明晚(24日)至周五早上(25日)進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。

視乎風力變化改發三號

天文台預料潭美會向西移動並逐漸增強，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。

天文台稱會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊。市民請留意天文台的最新天氣預測。

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熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在星期四(24日)稍後至星期五(25日)初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。(香港天文台)

熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在星期四(24日)稍後至星期五(25日)初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。(香港天文台)

天文台料周四稍後至周五進入港800公里範圍

【12:20更新】天文台表示，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在明日(24日)稍後至星期五(25日)初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台預料潭美會向西移動並逐漸增強，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。視乎潭美的動向及本地風力變化，天文台會評估是否需要改發三號強風信號。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊。市民請留意天文台的最新天氣預測。

天文台指，一股乾燥的東北季候風正影響華南沿岸地區。本港今早天氣稍涼，多處地區氣溫較昨日低一兩度。本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地間中吹強風。

天文台展望明日天晴乾燥，最低氣溫在22度左右。星期五及週末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。天文台又指，一股乾燥的東北季候風會在今明兩日影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。此外，熱帶氣旋潭美會在今日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後橫過南海中北部，有較大機會向西移動，移向海南島一帶。而一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。受東北季候風及潭美的共同影響，星期五及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。預料高空擾動會在下周初至中期為華南西部沿岸帶來有雨的天氣。

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天文台展望明日天晴乾燥，最低氣溫在22度左右。星期五及週末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。(香港天文台)

天文台展望明日天晴乾燥，最低氣溫在22度左右。星期五及週末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。(香港天文台)

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