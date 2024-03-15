打鼓嶺木材擊斃男工｜父母崩潰認屍痛哭　胞弟怒斥公司不理會：不負責任！

據了解，死者父母及胞弟等家屬趕抵認屍時，其父母白頭人送黑頭人，情緒崩潰，哭成淚人。據了解，死者生前未婚，其胞姊及胞弟則已成家遷出，只剩他與父母同住，多年來均十分孝順，一直照顧及供養父母，一家人關係融洽，更原定本周六上深圳參觀寵物展。其胞弟向傳媒表示，全家人關係很好，相處融洽，經常相約一同去旅行「今朝仲傾緊偈，有個group會傾偈！」

打鼓嶺文錦渡路一間木行昨日（14日）發生奪命工業意外。一名43歲姓梁的貨車男司機卸運木材時，被一批約150條、重1.7噸的木材擊斃。

胞弟又透露，兄長生前任職中港貨車司機逾20年，身體一直健康。這份工作為兄長的正職，有底薪及月薪出糧，但兄長曾透露公司長期有拖糧情況，今次搬運木材亦是最近新工作，「老細要你做，都冇得唔做‥‥‥有講過老細成日畀豬頭骨佢做！」

但事發後有關公司未有任何通知，一家人直至兄長朋友來電始驚悉噩耗，趕抵時兄長已無力回天。家屬入內了解後，更發現資訊混亂，完全不知道誰才是老闆，他怒斥該公司推卸責任「我真係好嬲，嗰個又話唔係打我工，呢個又話唔係打我工，依一刻老細（貨車司機方面東主）仲話我唔過嚟，好不滿好不負責任，一個員工幫你打工，身亡咗，完全唔理！」他指，現階段家人會先處理善後事宜，待勞工處及消防等處理後，才考慮索償問題。

工會表示憤怒促公司承擔責任

陪同家屬善後的工業傷亡權益會幹事謝姑娘表示，對慘劇深感難過，同時亦感到憤怒，事主任職司機卻被要求搬運令人費解，質疑為何要求司機進行搬運工作，且今次現場未見吊運車輛，只見叉車，不確定當時運送木方過程如何，僱主有否提供適當培訓及監察仍存疑問，據悉，事件牽涉3間公司，會方促請有關方面承擔責任。

去年曾發生類似慘劇

工會又指，去年9月21日洪水橋已曾發生類似慘劇，司機被吊運的預製組件壓死。據會方了解，事主當時獨自背對木方工作，有「飛機帶」懷疑斷裂，出事時傳出巨響，公司方面始知發生意外。