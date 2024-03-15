打鼓嶺木材擊斃男工｜生前常加班 曾抱怨公司要求超載 死者女友「當人條命唔係人咁睇！」

打鼓嶺文錦渡路一間木行昨日（14日）發生奪命工業意外。一名43歲姓梁的貨車男司機卸運木材時，被一批約150條、重1.7噸的木材擊斃。
今日（15日）早上9時許，死者父母、胞姊、胞弟及死者女友等親友，一行人到沙田富山公眾殮房認屍，眾人神情哀傷，逗留約１小時後離去，稍後會到殯儀館處理死者身後事。
經常加班至凌晨4、5時
家屬表示，死者花名為「肥仔」，為家中排行第二，因上一份運送蔬菜的工作工資不理想，經朋友介紹才轉工至現在的運輸公司駕駛公司拖頭運貨。死者女友向傳媒表示，死者經常加班工作至凌晨4、5時，沒有足夠休息，翌日又要如常開工，又指老闆安排大量工作給他，而其他司機則坐在一旁，胞弟提到「「你識呀？咁你做多啲。」。
生前指公司曾要求超載
他更曾向女友表示，貨車有時會超載，超長，指「遲早一日會死，係睇下邊日」，抱怨公司「當人條命唔係人咁睇」，其胞姊憶起此話時不禁痛哭：「佢話會做到死，點知真係死咗……」
本承諾女友「做埋3月就轉工」
親友均聽過死者曾超載、亦運送過超長、超高的貨物，其女友說：「佢有時話佢部車超貨、超載、超長，佢話遲早一日會死，係睇下邊日。」死者胞姊憶述時亦不禁痛哭：「佢話會做到死，點知真係死咗……」又斥責老闆「比豬頭骨佢啃」。女友曾勸男友工作小心，「如果做唔到就同老闆講」，男友也向她承諾「做埋3月就轉工」，惟現在卻是天人永隔。
經傳媒報導公司始相約家屬會面
昨日家人收到來電始驚悉噩耗，到場了解時卻發現木行與聘用死者的運輸公司推卸責任，胞弟當時斥運輸公司東主向家屬表示不會到意外現場，「一個員工幫你打工，身亡咗，完全唔理！」相隔一日後，胞姊弟均指，經傳媒報導及勞工處發出「暫時停工通知書」後，運輸公司向他們聯絡，相約今日下午商討賠償及恩恤金一事，惟仍未通知時間及地點等細節。胞姊表示感謝傳媒報導，她飲泣指，家屬願意站出來說是因為「唔想下個冇咗屋企人」。