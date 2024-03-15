打鼓嶺木材擊斃男工｜生前常加班 曾抱怨公司要求超載，死者女友「當人條命唔係人咁睇！」（Google地圖截圖）

打鼓嶺文錦渡路一間木行昨日（14日）發生奪命工業意外。一名43歲姓梁的貨車男司機卸運木材時，被一批約150條、重1.7噸的木材擊斃。

今日（15日）早上9時許，死者父母、胞姊、胞弟及死者女友等親友，一行人到沙田富山公眾殮房認屍，眾人神情哀傷，逗留約１小時後離去，稍後會到殯儀館處理死者身後事。

經常加班至 凌晨 4 、 5 時

家屬表示，死者花名為「肥仔」，為家中排行第二，因上一份運送蔬菜的工作工資不理想，經朋友介紹才轉工至現在的運輸公司駕駛公司拖頭運貨。死者女友向傳媒表示，死者經常加班工作至凌晨4、5時，沒有足夠休息，翌日又要如常開工，又指老闆安排大量工作給他，而其他司機則坐在一旁，胞弟提到「「你識呀？咁你做多啲。」。