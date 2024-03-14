打鼓嶺木行150條木材4米墮地 貨車司機遭擊中頭當場身亡 勞工處：已發停工通知

勞工處：已發暫時停工通知書

勞工處晚上發稿，指對意外十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處表示，意外發生後已即時派員到意外現場展開調查。已向有關東主及僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在貨車上進行裝卸木材的工作，直至處方信納有關東主及僱主已採取措施消除有關危害，才可復工。

署方續指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。就今日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

勞工處又指，會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

