打鼓嶺綁架撕票案│51歲男子遭撕票 估計死去8至10日 妻子被勒索360萬元 兩名疑犯被控謀殺 (持續更新)

【20:13更新】警方就案件進行簡報，新界北總區高級警司(刑事)陳江明表示，警方上周一(5日)晚上接獲一名女士報案，聲稱其51歲丈夫在當日午膳後失蹤，之後收到電話，向她勒索360萬元，案件交由新界北重案組調查。

警方經過連日追查，相信受害人已經遇害，及至昨日早上，先後拘捕兩名分別64歲及29歲陳姓男子，並在打鼓嶺坪源路一關帝廟的山邊草叢外約30米，地底約30厘米發現死者，當時死者被水泥和沙泥掩蓋，頭和雙手被膠布捆綁，胸口有被利器刺傷的傷痕，估計已死去8至10日，死因有待進一步化驗。

警方補充，相信案件與債務問題有關，兩名疑犯是村民，無業，與死者屬朋友關係。案發當日，死者是自願登上疑犯的座駕。警方暫時未尋獲兇器，會就有否其他人涉案，以及案中涉及甚麼債務的方向調查。