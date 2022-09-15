打鼓嶺綁架撕票案│51歲男子遭撕票 估計死去8至10日 妻子被勒索360萬元 兩名疑犯被控謀殺 (持續更新)

【20:13更新】警方就案件進行簡報，新界北總區高級警司(刑事)陳江明表示，警方上周一(5日)晚上接獲一名女士報案，聲稱其51歲丈夫在當日午膳後失蹤，之後收到電話，向她勒索360萬元，案件交由新界北重案組調查。
警方經過連日追查，相信受害人已經遇害，及至昨日早上，先後拘捕兩名分別64歲及29歲陳姓男子，並在打鼓嶺坪源路一關帝廟的山邊草叢外約30米，地底約30厘米發現死者，當時死者被水泥和沙泥掩蓋，頭和雙手被膠布捆綁，胸口有被利器刺傷的傷痕，估計已死去8至10日，死因有待進一步化驗。
警方補充，相信案件與債務問題有關，兩名疑犯是村民，無業，與死者屬朋友關係。案發當日，死者是自願登上疑犯的座駕。警方暫時未尋獲兇器，會就有否其他人涉案，以及案中涉及甚麼債務的方向調查。
【18:35更新】中年男子懷疑被綁架撕票！一名中年男子懷疑涉及欠債，在大約10日前遭人綁架，其妻遂報警求助。警方接手調查後，於昨日(14日)在粉嶺聯和墟一間餐廳，假借檢查安心出行記錄先後拘捕兩名疑犯。消息指，失蹤多日的男事主懷疑已遭撕票，並埋屍打鼓嶺坪洋村山邊。警方派出大批便衣探員及警員到場搜索，在今日中午時份於山邊尋獲屍體，身份有待法醫確認。警方事後封鎖現場調查，法醫及政府化驗所人員亦到場。
事主被綁到關帝廟毒打
據了解，年約50歲的事主因欠債300萬元，被綁架到坪洋村一間關帝廟，期間遭到綁匪毒打，最後更被人撕票。據悉，警方在關帝廟內發現有打鬥痕跡。警方下午押解其中一名疑犯，到粉嶺一間餐廳外重組案情，疑犯黑布蒙頭，身上繫上鐵鏈；其後再押解到坪洋村重組案情，現場所見警員攜同一個假人。