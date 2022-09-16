打鼓嶺謀殺案｜64歲及29歲無業男被控謀殺 還柙至12月9日再訊 (更新)

【15:45更新】64歲及29歲無業男，兩人同被控一項謀殺罪。案件今於粉嶺裁判法院首次提堂，署理主任裁判官黃士翔將案件押後至12月9日，被告暫毋須答辯，以待控方索取法醫、毒理及病理報告，期間兩人需還押懲教署看管。

被告陳華興及陳耀龍，被控於今年9月5日，在香港新界打鼓嶺坪原路及無名路交界近燈柱AD3912一間廟内謀殺張毅強。

兩男暫控一項謀殺罪下午粉嶺法院提堂

【11:00更新】打鼓嶺坪洋村謀殺案昨日曝光。一名疑因賭波欠債360萬元的51歲無業男子被人殺害，其妻上周一(5日)接獲不明來電勒索，要求代為償還欠款。警方接報後在前日於粉嶺聯和墟一間食肆內，拘捕兩名目標男子，經進一步調查後相信事主已遇害並被埋屍，昨日下午在坪洋村山邊掘出事主遺體。兩名被捕男子暫控合共1項謀殺罪，今日下午將在粉嶺裁判法院提堂。

疑因欠債惹殺身之禍的死者張毅強，綽號「侏儒強」，上周一中午被閉路電視拍攝到離開寓所，其後到區內一間餐廳午膳，之後登上一輛車輛；同日下午2時至3時，涉事車輾於死者遇害的地方多次出現。至於埋屍現場附近仍殘留一陣惡臭，而懷疑埋屍的洞穴則遺下數塊水泥，以及懷疑毛髮。

打鼓嶺謀殺案時序︰

5/9

中午─事主離家午膳後與家人失聯，並證實曾登上疑犯私家車

下午─事主被帶到坪洋村關帝廟附近，與疑犯交涉

黃昏─妻子收到來電及短訊，要求代還360萬元債務

同晚─妻子報警

14/9

早上─兩名29及64歲男子在粉嶺聯和墟被捕

15/9

中午─坪洋村關帝廟對開30米山邊掘出事主遺體，法醫估計8至10日前已遇害。