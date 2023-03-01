扮做問卷威脅女童開門打劫兼性侵拍片 兩男女分別判囚9年及兩年半

案情指，案發當日12歲女童X獨自在家，兩名被告按門鈴並指希望作問卷調查，男被告亦要求入屋使用廁所但被X拒絕，兩名被告變得十分氣憤，要脅X會告發她違法在家養狗，又會通知動物組織接走狗隻，X心驚膽戰而開門讓兩名被告入屋。女被告入屋後搜索值錢物品，拿走了港幣1000元及X的手機。

一對無業男女前年扮做問卷調查，上門威脅獨留在家的12歲女童開門，二人偷走女童手機及近值1,500港元現金。無業男亦趁機性侵女童，拍攝近5.5分鐘的影片疑在網上出售。二人今於高等法院共同承認入屋犯法罪，男被告另承認非禮、向16歲以下女童作出猥褻行為及製作兒童色情物品共3罪，女被告承認管有危險藥物罪。暫委法官祁彥輝經考慮後判處男被告監禁9年，女被告監禁2年半。

強迫X 為他口交及吞精

男被告則推倒X在床上，伸手入X衣内摸胸，男被告更批評X胸部太小，脫衣後咬X胸部近2分鐘，進而舌舔X下體近3分鐘，強行張開X雙腿，X感受到男被告的舌頭插入其陰道，男被告亦強吻舌吻X。女被告手持螺絲批問X家中還有沒有貴重物品，女被告便離開了案發單位。男被告則繼續留在單位内性侵X，強迫X為他口交及吞精，男被告離開單位後重返，威脅X如把事件告知他人便會給其母親添麻煩，但X在男被告離開後便報警處理。

男被告：見個細路女好靚女

女被告被捕時在警誡下稱：「我只係攞左錢，我有叫男被告唔好掂個細路女」，警方在她身上搜出含有0.65克海洛英的0.82克危險藥物，她遂承認是自用。男被告被捕時則在警誡下指：「我一開始只係諗住入屋爆格，但我見到個細路女好靚女，我控制唔到自己去掂佢」。男被告手機内有共長5.5分鐘的3條影片，顯示到X被脫衣及上下其手，X被迫伸脷及被撥弄下體等。

男被告手機備忘：「個細路女 13 歲睇落好甜美可愛」

而他的網頁瀏覽記錄顯示出，他曾在案發前數天搜尋「非禮女童」，其手機備忘錄寫道：「有無人想睇鄰居小美人的裸露影片？」，「個細路女13歲睇落好甜美可愛」，「有興趣請聯絡我」，「三條片唔會上載分享，我唔會免費提供，價格另議！」

辯方求情指女被告並非案件主謀，亦不知道男被告會乘機性侵女童，希望因她協助警方拘捕男被告而獲得輕判；男被告否認自己有戀童癖，解釋他是在吸食冰毒後犯案，才會變得激進及衝動。