扮優秀人士 Deepfake換面發展網戀再誘投資 警拘31人涉3400萬

詐騙集團招攬年輕人加入，經內部培訓安排他們透過網上交友平台結識海外人士，期間利用AI深偽變面技術(Deepfake)以女性身份與受害人發展網戀，誘使對方「共同」投資虛擬貨幣，更訛稱收益歸受害人；受害人將款項存入虛假平台後，騙徒轉走款項即失聯。警方日前採取行動拘捕31人，估計涉及犯罪得益達逾3,400萬元。 被捕的24男7女，年齡介乎20至34歲，大部分報稱無業，部分為學生，涉串謀詐騙；集團主腦、詐騙中心負責人及骨幹成員等5人，被落案起訴，案件今日於東區裁判法院提堂。其餘被捕人准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

警方商業罪案調查科於1月2及3日展開行動，搗破兩個位於九龍灣兩座工廈的跨境詐騙中心。騙徒為掩人耳目，將單位裝飾成普通辦公室及開放式工作空間，更將營運時間分為兩更，以延長運作時間和分散被搗破風險。 詐騙集團以搵快錢吸引年輕人加入，設有內部培訓，教授如何在交友平台上「交友」及「摸底」，了解對方收入、儲蓄和投資習慣，物色有潛質和有利可圖的對象，再投其所好。騙徒透過AI深偽變面技術製作相片和視頻對話，大部分以女性身份並有特定人物設定，例如擁有名貴手錶、跑車、手袋、出席幣圈人士飯局、環遊世界等，利用不俗外貌和聲稱已達到財富自由形象吸引目標。受害人多為海外人士，包括台灣、新加坡和馬來西亞等。

甜言蜜語誘墮騙局 與受害人逐步發展網戀關係後，騙徒開始分享虛擬貨幣投資知識，誘使對方投資加密貨幣，如以太幣(ETH)，並將款項轉至虛假加密貨幣投資平台。為加快受害人「投資」，騙徒會展開甜言蜜語攻勢，如提議借出價值15萬美元以太幣，存至受害人在假平台所開設戶口，受害人須放入同等價值以太幣至戶口作質押，訛稱利息歸受害人所得，稱這是「一起完成的目標」，又形容「(受害人)為生命中最重要的人」。但受害人存入款項後，隨即被轉走，騙徒亦失聯。

警方估計集團運作一年，涉及騙款達3,400萬元；行動中，檢搜獲逾1千萬懷疑犯罪收益，包括逾680萬元現金、116部手提電話、11部電腦、4隻名錶、1輛跑車、2公斤金條及大量名牌手袋及首飾；在工廈單位內亦檢獲多本筆記簿，當中涉及人物設定資料，在平台塑造優秀形象及對話教學。警方在主腦辦公室內電腦，發現裝有AI深偽變面技術軟件和存有大量女性照片，料為與受害人作視頻對話所用。 商罪科署理總警司孔慶勳指，集團與海外詐騙拆帳後，可獲約四成收益，前線成員視乎工作內容及經驗可獲分1%至5%。警方將與國際刑警和海外執法機構合作，聯絡海外受害人。她呼籲市民謹慎投資，宜選擇有信譽投資平台，切勿相信陌生人及來歷不明的邀請，對短期內有高回報更要提高警惕。年輕人求職時應深入了解公司背景，對無入職要求、高收入工作保持警惕。