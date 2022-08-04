扮掃非法賭檔 安排場地假賭客 3反黑組警員罪成

4名反黑組警員涉假扮掃蕩非法賭檔，事前邀約黑幫成員到警署「開會」，包括要求預先布置「像樣」的假賭場和需安排有指定「條件」的「賭客」，事件最終被警方早於案發前兩年已滲入三合會的臥底探員揭發。案件昨於區域法院處理，當中3人串謀妨礙司法公正罪成，還柙至下月中判刑。另一人因控方未能在毫無合理疑點下證明他有份參與脫罪。

4名涉案警員包括趙廣林(54歲)、賴福康(48歲)、傅裕文(36歲)及張子健(28歲)，被控於2018年5月2日至7月10日，在港連同另外兩人串謀妨礙司法公正。案發時他們駐守荃灣警區反黑組。同案另一被告、賭場負責人陳少寶早前承認控罪，被判囚8個月。除張子健脫罪，其餘3人昨被判罪成。

假賭客獲最少1500元報酬

控方案情指，警方於2016年底派出臥底警員滲入一個黑幫；而2018年4名被告負責調查涉案非法賭場，期間涉案黑幫一個成員對臥底探員稱，已與警方準備好假扮突擊檢查，著臥底先搬走部分「釣魚機」和拆走閉路電視設施，賭場負責人陳少寶與「賭客」被捕及保釋後，每人給予1,500至5,000元報酬。

臥底警又接到黑幫成員指示，聯絡其中一名被告賴福康，並隨對方到警署與其他3名被告見面。期間，涉案的警員指示臥底警員應如何布置賭場，包括放置香煙、飲品，又指假賭場只放一部釣魚機，須搬走大部分椅子；同時要求安排賭客做媒，而假賭客「唔要南亞裔、唔要唔夠秤(未成年)、唔要通緝(犯)」。據指，涉案警員原計劃2018年6月22日到場掃蕩，最終行動取消。

未能在無疑點證明有參與 第四被告脫罪

法官裁決指臥底警員證供誠實可靠，清楚認出眾被告及說出在房內發生的事情，裁定3名被告罪成。至於第四被告張子健，在房間內除自我介紹外，沒有參與交談。張曾坐在首被告身旁，但臥底警未有太留意他，法官不肯定第四被告當時在房內做過甚麼，有否離開，未能在毫無合理疑點下證明他有份參與，裁定罪名不成立。

辯方求情指三名被告服務警隊多年，表現獲得嘉許及有良好品格，因為本案已經失去工作和長俸、蒙上永久污名，沒有證據顯示他們貪污，案件不涉收受利益。辯方又指案件沒有量刑指引，希望法官酌情考慮輕判。