扮放20張周杰倫陳奕迅演唱會飛呃2.5萬 售貨員認欺詐囚10月

一名有多宗欺詐案底的24歲售貨員，3年前於網上放售歌手周杰倫和陳奕迅的演唱會門票，涉騙取買家2.5萬元後沒有交貨，被控一項欺詐罪，今日於九龍城裁判法院認罪。署理主任裁判官黃雅茵判刑指，被告的犯案手法普遍，但部分騙款牽涉以無辜業主的銀行戶口收款，判監10個月，其中5個月與現行刑期分期執行。

控罪指，被告賴子慧被控於2019年10月17日，虛假地向李泳樁表示會售賣20張演唱會門票予李，並意圖詐騙而誘使李支付23,800元及向中銀戶口支付1,300元而導致自己獲得利益。

案情指，被告在Instagram發文放售歌手周杰倫和陳奕迅的演唱會門票，女事主李小姐在10月17日相約被告見面，並支付11,900訂金以購買兩歌手各10張門票。其後李追問被告取門票，惟被告著李再繳付11,900餘款，李懷疑受騙要求被告退錢，但被告要求李支付1,300元到一個銀行戶口作退款費用才會退錢，李亦照辦。至11月18日，李向被告付了餘款後，被告仍無視其索取門票的要求，李終決定報警。被告在警誡下稱一時貪心犯案，當時她需要應付租屋費用，其收款的銀行戶口實屬其業主，她將退款費用用以交租。

被告求情因懷孕兼失業才犯案

辯方求情指，被告案發時有孕，與男友同居，當時因為失業有經濟困難故犯下本案。被告有悔意，現修讀寵物美容課程，望以正途糊口。

控方透露被告有9項前科，7項為類同紀錄。她正就多案服刑中，最早出獄日子為2023年。黃官沒有頒下賠償令，指事主可循民事索償。