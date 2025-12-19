扮顧客劫送貨店主8000元 35歲疑犯最少涉10案

一名男子假扮顧客，訛稱身體不適要求商戶送貨到新蒲崗工廈，商戶好心應允，卻在送貨時遭搶走身上約8,000港元現金及證件。警方接報調查，前日於荃灣拘捕35歲本地男子。警方相信，該男子另涉本港多宗搶劫、盜竊案件有關，涉及財物總值約5.1萬元。

被捕35歲男子最少涉及10宗案件，包括3項搶劫罪、6項盜竊罪及一項不付款而離去罪名，警方在其位於荃灣的住所，檢走懷疑犯案時所穿的衣飾，以及起回部分失物。案件於今日在九龍城裁判法院提堂。