扮顧客劫送貨店主8000元 35歲疑犯最少涉10案

一名男子假扮顧客，訛稱身體不適要求商戶送貨到新蒲崗工廈，商戶好心應允，卻在送貨時遭搶走身上約8,000港元現金及證件。警方接報調查，前日於荃灣拘捕35歲本地男子。警方相信，該男子另涉本港多宗搶劫、盜竊案件有關，涉及財物總值約5.1萬元。
被捕35歲男子最少涉及10宗案件，包括3項搶劫罪、6項盜竊罪及一項不付款而離去罪名，警方在其位於荃灣的住所，檢走懷疑犯案時所穿的衣飾，以及起回部分失物。案件於今日在九龍城裁判法院提堂。
黃大仙警區重案組督察鄭勵臻昨交代案情指，周二(16日)下午，一名男子到黃大仙區一街市購物，並向店主訛稱身體欠佳要求送貨，店主應允被誘至新蒲崗工廠大廈時，突被人從後搶走背囊，店主反抗，對方隨手拿起一塊長約2.5米的電箱蓋恐嚇，店主受驚遭人搶走背包，內有8,000元現金、銀行卡及證件。疑犯得手後即逃離現場並乘的士逃去，店主肩膊及膝部受傷，送院治理後出院。
警方隨即深入調查及翻查大量閉路電視片段，鎖定一名本地男子。警方相信涉案男子另涉與於11至12月期間，於元朗及深水埗發生的兩宗搶劫案，以及12月分別在天水圍、長沙灣、油麻地及旺角發生的6宗盜竊案，還有11月底在天水圍發生的一宗不付款而離去案件。受害人損失的財物包括手袋、錢包、現金等。鄭勵臻稱，疑犯的行動明顯經部署，搶劫會選擇清晨或深夜人煙稀少的地點，專向獨自外出的市民下手。至於盜竊案件，則常在街市人流高峰期，趁顧客聚集店舖時，偷取放在膠筒或錢箱內的現金。
警方提醒，臨近歲晚，市民外出應提高警覺，避免攜帶大量現金或貴重財物，緊記財不可以露眼，尤其在偏僻時段獨自外出時，更要留意周遭是否有可疑人士。