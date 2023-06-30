批勞工處暑熱指引難跟從　建造商會擬另訂適用地盤指引

勞工處推出《預防工作時中暑指引》一個月，被指不時「彈出彈入」，建造商會計劃制定適用於地盤的暑熱指引，安排工人定時休息，建造業分包商聯會會長伍新華今(30日)在電台指，希望改善目前情況。

分包商聯會：助改善現時暑熱警告「上上落落」

伍新華表示，建造商會計劃在酷熱天氣下，為工人安排定時休息，包括上、下午各一次小休，並在中午最炎熱的時候，延長午飯時間，抑或改為進行較輕鬆工作。他相信會有助改善現時處方暑熱警告「上上落落」、令業界難以跟從的情況。他補充，若按照目前處方暑熱警告，扎鐵工人工作10分鐘再休息45分鐘，有欠實際，因此業界需要較清晰準則，至於建議定時休息時間，工會仍然與商會商討中。