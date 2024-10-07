批新界過渡屋配套不足 七旬漢寧住床頭對馬桶劏房

政府為紓緩居於環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的住屋壓力，資助非政府機構興建過渡房屋，而政府亦興建簡約公屋，但仍有不少人因不同因素繼續居於劣質劏房內，如77歲黃伯所住的劏房，只能放一張床，床頭更對著馬桶，他坦言曾獲派元朗錦上路過渡房屋，但由於位置偏遠及配套不足，他寧願繼續忍受不理想的居住環境。有議員建議政府加快興建公屋，讓居民盡快上樓，才能真能改善居民的生活環境。 77歲黃志光表示，以前「有啲生意做下」和「費時同人爭」的心態下沒有申請公屋，但近2年行動不便、眼睛也出問題，惟有退休，並搬到深水埗汝州街一個月租2,600元約40呎無獨立廚廁和窗戶的劏房單位，並開始申請公屋。近月劏房租約期滿，他面對業主拒絕續約及被迫遷，最後業主將租金增至2,860元才續租。

黃伯稱，早前獲通知可編配到元朗錦上路的過渡房屋，租金少於2千元，環境亦較現時只能放下一張床，床頭更「對正」馬桶的劏房單位好。他指，雖然已退休，但過渡屋位置太偏遠，「早前乘的士入去視察環境，連司機都搵唔到」，附近僅有村屋、貨倉和工地，「(附近)職員也勸我唔好入去住，話夜晚想買盒飯都要坐車去元朗市區買」。他盼政府能盡快解決香港劏房和住屋問題，為基層提供有「人氣」、有交通配套居住地。 遷居後上班時間花兩小時 49歲的謝泳龍從事建築行業已30年，早前因婚姻狀況改變，影響輪候公屋時間。現時一家三口居旺角唐樓一間約150呎劏房。他早前亦獲派大埔過渡屋策誠軒，但同因附近配套少沒有食肆，日常只能自行煮食，交通亦不便。