批新界過渡屋配套不足 七旬漢寧住床頭對馬桶劏房

政府為紓緩居於環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的住屋壓力，資助非政府機構興建過渡房屋，而政府亦興建簡約公屋，但仍有不少人因不同因素繼續居於劣質劏房內，如77歲黃伯所住的劏房，只能放一張床，床頭更對著馬桶，他坦言曾獲派元朗錦上路過渡房屋，但由於位置偏遠及配套不足，他寧願繼續忍受不理想的居住環境。有議員建議政府加快興建公屋，讓居民盡快上樓，才能真能改善居民的生活環境。
77歲黃志光表示，以前「有啲生意做下」和「費時同人爭」的心態下沒有申請公屋，但近2年行動不便、眼睛也出問題，惟有退休，並搬到深水埗汝州街一個月租2,600元約40呎無獨立廚廁和窗戶的劏房單位，並開始申請公屋。近月劏房租約期滿，他面對業主拒絕續約及被迫遷，最後業主將租金增至2,860元才續租。
黃伯稱，早前獲通知可編配到元朗錦上路的過渡房屋，租金少於2千元，環境亦較現時只能放下一張床，床頭更「對正」馬桶的劏房單位好。他指，雖然已退休，但過渡屋位置太偏遠，「早前乘的士入去視察環境，連司機都搵唔到」，附近僅有村屋、貨倉和工地，「(附近)職員也勸我唔好入去住，話夜晚想買盒飯都要坐車去元朗市區買」。他盼政府能盡快解決香港劏房和住屋問題，為基層提供有「人氣」、有交通配套居住地。
遷居後上班時間花兩小時
49歲的謝泳龍從事建築行業已30年，早前因婚姻狀況改變，影響輪候公屋時間。現時一家三口居旺角唐樓一間約150呎劏房。他早前亦獲派大埔過渡屋策誠軒，但同因附近配套少沒有食肆，日常只能自行煮食，交通亦不便。
他指，若搬入大埔於東涌上班需花近2小時，女兒就讀的小學附近沒有校車車站。他指，雖然遷入過渡屋租金支出可以少500元，但交通費則增加約2千元，考慮後，寧願繼續居住劏房。
香港社區組織協會趁今日「世界居所日」，昨日聯同數名立會議員落區探訪床位及劏房住戶，了解其住屋困境和需要；建議政府進行全港劏房的凍結登記，仿效天台屋安置，提早3年配屋或提供租金津貼，以及長遠將過渡性房屋轉型為「社會房屋」等。
議員倡政府加快興建公屋
出席活動的立會議員狄志遠認為，劏房是政府過往房屋政策失誤的苦果；建議政府加快興建公屋，成立專門幫助劏房戶的社工隊，向他們提供相關資訊、協助申請、安排工作及學校、疏導情緒、提供社區關懷等。另一名議員林振聲則建議成立特遣小組巡查和確保劏房的業主與租客都遵守條例、訂立時間表及清晰指標，如5年內取締五分之一劏房戶、優先取締工廈和無窗的劏房戶等，並「扭鬆」簡約公屋計分制，如酌情處理分數較低、但嚴重病患的長者。