批有地區維持對香港旅警不合理　陳國基：辦盛事讓旅客看清楚情況

部分國家及地區近日維持或上調對香港的旅遊警示，政務司司長陳國基今日於電台節目回應指做法不合理，又說政府現時舉辦大量盛事，就是希望讓旅客看清楚香港的情況，「親自來看過，就會不攻自破」。

陳國基說有國家及地區維持對香港的旅遊警示，批評做法不合理，並非事實，而是出於政治目的。他指訪港的旅客上升，親眼見到香港的狀況，就會不攻自破。他表示，現時香港差不多每兩日就有一個盛事，又有很多國際活動，目的是讓來港的外國旅客看看，「是否香港如他們所說般，通過國安法後警察隨便在街上拘捕人、不用審訊即時就會拘捕」。他指工作上經常都會見到一些總領事經常說這些說話，他也會當場駁斥，「你們經常說廿三條有問題，為何你們國家有、香港卻不可以有？」。他又指十分奇怪「2019年通街炸彈(主持更正指通街汽油彈)、四處打鬥，為何又不出來說影響你生意呢？現在太平盛世卻說影響你生意呢？我真的不太明白。」