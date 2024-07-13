批有地區維持對香港旅警不合理　陳國基：辦盛事讓旅客看清楚情況

部分國家及地區近日維持或上調對香港的旅遊警示，政務司司長陳國基今日於電台節目回應指做法不合理，又說政府現時舉辦大量盛事，就是希望讓旅客看清楚香港的情況，「親自來看過，就會不攻自破」。
陳國基說有國家及地區維持對香港的旅遊警示，批評做法不合理，並非事實，而是出於政治目的。他指訪港的旅客上升，親眼見到香港的狀況，就會不攻自破。他表示，現時香港差不多每兩日就有一個盛事，又有很多國際活動，目的是讓來港的外國旅客看看，「是否香港如他們所說般，通過國安法後警察隨便在街上拘捕人、不用審訊即時就會拘捕」。他指工作上經常都會見到一些總領事經常說這些說話，他也會當場駁斥，「你們經常說廿三條有問題，為何你們國家有、香港卻不可以有？」。他又指十分奇怪「2019年通街炸彈(主持更正指通街汽油彈)、四處打鬥，為何又不出來說影響你生意呢？現在太平盛世卻說影響你生意呢？我真的不太明白。」
軟性方式推動愛國主義教育
他指會以軟性方式推動愛國主義教育，讓市民尤其是青年知道國家做的好事，增強他們對抹黑的「免疫力」：「他們很多人都未去過內地，認識的國家只在『毒媒』認識。」、「好像年輕人談戀愛般，你首先要認識女朋友，如果你不認識對方，又如何談得上愛？認識對方後，你覺得她很好便會認同對方，結婚後你必定會愛護她，維護她的一切，愛國主義其實是完全一樣。」
他指，北上消費熱潮亦是認同國家的一種表現，政府會趁十一國慶推行愛國主義教育，包括會要求18區每區都有亮點活動，揉合愛國主義教育及國慶，包括作出不同優惠，現正籌備相關工作。