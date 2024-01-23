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本地
2024-01-23 04:31:57
日報

批有官員拒正面回應社會訴求 盧文端倡樓市全撤辣

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樓市

政府去年「減辣」後樓市交投未見起色。(資料圖片)

政府去年提出樓市「減辣」，惟本港樓市交投量未見起色。全國僑聯前副主席盧文端表示，至今仍未全面「撤辣」令身陷困局的房地產業，繼續被政策綑綁而無法放開手腳走出困境，建議新一份《財政預算案》應提出全面「撤辣」。

盧文端在報章撰文指，房地產是本港經濟的支柱產業，面對高息環境、建築和材料成本大幅攀升和需求萎縮，令房地產業陷於困境，然而樓市至今仍未「撤辣」，致身在困局之中的房地產業，繼續被政策綑綁而無法放開手腳走出困境。他續指出，有關官員似乎不願正面回應社會訴求，質疑是否要樓價斷崖式下跌或跌至很多年輕人都買得起樓時，才會考慮全面「撤辣」。

面對現時樓市需求疲弱，盧文端認為政府沒有必要堅持過時措施，又指必須迅速廢除所有剩餘的房地產交易印花稅，以及修訂其投資策略。他強調，要求政府「撤辣」並非「托市」或提供優惠政策，而只是「拆牆鬆綁」，讓樓市正常運作、促進經濟復甦。

江玉歡：依家幾渴望有人炒樓

另外，立法會「C15+」議員昨向陳茂波提交《財政預算案》建議書，江玉歡會後促請政府，應盡快為樓市全面「撤辣」，指「辣招」原意是防止有人炒賣物業，惟現時不論住宅、商業和工業等均沒有人炒賣，「我哋依家幾渴望有人炒，依家就係冇人炒，所以認為『辣』係要撤，亦都要愈快愈好。」

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