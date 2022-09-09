批港失「國際中心」之實 吳光正促10月前解入境限制

本港遲遲未對外全面通關，引起本港商界關注香港競爭力。本港商家、九倉高級顧問吳光正透過其辦公室發文指，香港已失去「國際中心」之實，吸引不了也留不住人才；而全球已有70個國家完全對外開放，民眾亦基本支持認同接受常態化的現實及放寬政策，促請當局可在10月前實行全面通關，給港人對外說好香港故事，亦讓更多人來港體驗一國兩制的生命力。

吳光正發表逾2,000字、題為「暢通便捷，入境解控，香港起跑！」文章，引用國家主席習近平七一講話的四個「必須」，包括「必須保持香港的獨特地位和優勢」等，稱香港與他地脫節，已失去國際中心之實，不少人有感本地自廢武功，吸引不了也留不住人才，令許多居港人士也離開香港。

他質疑，單純每日確診數字不能精準表述實際疫情嚴重性，而現時全球已有70個國家完全對外開放。他形容，疫情爆發至今，累積的經驗丶醫療設備和藥物丶疫苗等已大大降低疫情的嚴重性，以及重症丶入院及死亡風險，認為在經濟及民生的考慮下，港府應積極考慮放寬防疫措施。

他強調盡早全面對外通關，有助港人去海外說好香港故事，亦可讓任何人都有機會來港體驗。他提到近年海外人士對國安法、選舉法等有不同誤解，通關正可讓更多人到港丶留港，體驗香港“Can-do”「搞得掂」精神，體驗一國兩制的生命力。

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