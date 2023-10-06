找換店涉兩年半洗黑錢6億元惹銀行懷疑　海關拘4人包括三姊弟

海關財富調查科財富調查第一組督察區穎璋表示，海關去年接獲情報，指一間本地找換店處理大額可疑匯款交易，海關財富調查科跟進調查後，發現找換店合規主任在2021年1月成立一間空殼公司，在4間銀行開設共12個戶口，自當時起至今年7月，透過開設一間關聯的空殼公司及銀行戶口，處理及接收來歷不明款項，清洗黑錢達6億元。

一間本地找換店兩年來處理多宗大額匯款交易，惹起銀行懷疑向海關舉報，海關經調查後，揭發該找換店在兩年半內清洗6億元黑錢，拘捕4人。海關相信行動已瓦解一個洗黑錢集團，正繼續調查案件。

單日入帳最高金額 1900 萬元

該合規主任只向稅局申報自己在找換店工作，而他開設的空殼公司，過去數年無報稅紀錄，但相關銀行戶口在兩年半內卻有逾1,800宗可疑交易，涉款6億元。涉案戶口交易模式亦極不尋常，接收到來歷不明的資金通常在到帳後同日或幾日後轉手，最高單日交易19次，單日入帳最高金額1,900萬元。

兩男兩女被海關拘捕

海關經多月調查後，海關海關財富調查科聯同金錢服務監理科，在本月4日至6月採取代號「火花」的聯合行動，突擊搜查4個住宅單位及兩間商業地舖，包括涉案本地找換店，以涉嫌串謀洗黑錢拘兩男兩女本地人，34歲至39歲，包括找換店擁有人、合規主任及職員，以及一間關聯公司的董事。據了解，其中3名被捕人為姊弟，當中39歲關聯公司董事為長姊，37歲找換店擁有人為二姊，34歲找換店職員為幼弟，而被捕35歲男找換店合規主任則為幼弟的友人。

行動中，檢獲多部手機、電腦、銀行及匯款文件，會循被捕人背景、資金來源進一步調查，不排除有更多人被捕。