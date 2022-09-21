找病原對症下藥 新驗血技術3小時知發燒原因

細胞圖譜有限公司的新專利驗血技術Cell-Check暫針對發燒病人，找出病因，包括病毒、細菌感染或結核病。技術利用生物大數據，了解單一種細胞對不同疾病的獨特反應，從而找出病因，實行「問細胞點樣唔舒服」。Cell-Check方式，可節省現有分離細胞的程序，令檢測需時由原來的數天至數星期大減至最快3小時，一個樣本的成本也可低至一百元。

多種疾病可引致發燒，而發燒若無及時處理可後果嚴重。有生物醫學科技公司研發新驗血方法，最快3小時辨識發燒病因，有望協助急症室快速分流發燒病因及早提供對應治療。研究團隊表示，現剛進入臨床試驗階段，預計3至5年後可推出市面，未來亦會研究應用相關技術在檢測包括紅斑狼瘡的自身免疫疾病和癌症等。

研究團隊成員之一、香港中文大學化學病理學系教授鄧亮生表示，Cell-Check首階段臨床測試時，有一名病人因發燒入院3星期後仍找不到病因，並持續低燒，甚至一度或須到深切治療部，醫生只能開抗生素，但經Cell-Check排除病毒、細菌感染或結核病後，令主診醫生考慮其他罕見病因，包括藥物敏感，因而改變治療方案，及改用類固醇，病人一星期後康復。

鄧亮生指發燒病人到急症室診治，醫生會為病因不明患者抽驗以了解病原，而Cell-Check可快速辨別病原，急症室可因應病因將病人分流，而醫生亦可迅即對症下藥，減少使用抗生素，及可能引致的細菌抗生素耐藥性。

鄧亮生指，Cell-Check技術現於臨床試驗階段，仍需更多研究，預計3至5年後可完成和取得認證，並在醫療機構應用，未來亦期望將相關技術用於包括紅斑狼瘡的自身免疫疾病和癌症等檢測上。

鄧亮生的新技術將在「中大創業日」向大眾推廣和介紹。「中大創業日」將在9月23日至24日於中大康本國際學術園舉行，旨在透過展覽、講座等展示中大師生校友的創業成果，同時推廣創業創新文化。