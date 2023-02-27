承認偽造工資紀錄呃2.5萬薪金　炑八韓烤前經理准保釋候判

富臨集團旗下連鎖餐廳炑八韓烤前分店男經理，涉在2019年偽造多名兼職員工的工資紀錄，騙取餐廳支付薪金共約2.5萬元薪金，被廉署控告8項欺詐罪。被告今日(27日)於西九龍裁判法院承認其中7罪，餘下1罪則獲控方不提證供起訴。暫委裁判官勞穎豪索取背景及社會服務令報告，押後至3月13日判刑。被告續准以2,000元保釋，期間不得接觸控方證人。

承認偽造兼職員工工資紀錄

被告為34歲賴凱倫。案情指，2020年1月，富臨的審計員發現，集團面相機8名兼職員工出勤記錄，與被告所擬備的簽收表及雜支憑單有出入，涉款共24,281元。而被告沒有就相關紀錄作出解釋，到2021年4月，被告被捕並在警誡錄影會面下，承認所有與本案相關的簽收表和雜支憑單，由他擬備和提交予富臨的資料均為虛假，而相關的兼職員工，亦沒有在相關日子在青衣炑八上班。

辯方求情指，被告現時與其母及後父同住，後父患有老人痴呆症和癌症，而母親雖正擔任保安員的工作，但因經濟情況拮据，被告都需要將所有工資給予家人，支持其生活。辯方續指，本案有出入的原因，是被告將工資發放予8名實際沒有上班的兼職員工。他承認以虛假糧單記錄令前公司富臨蒙受不利，而實質上他亦沒有接受任何利益，希望法庭考慮非即時監禁，刑罰亦能夠同時執行。