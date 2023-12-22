承認「私了」咬甩趙家賢耳男子　3男求情指案件因陳真施襲

前東區區議員趙家賢於2019年11月反修例期間在太古城中心外，遭一名內地出生的無業男子陳真咬甩左耳，現場有示威人士涉嫌「私了」陳真，其中3名男子早前承認暴動及蓄意傷人兩罪，今(22日)在區域法院求情。辯方指本案源於咬甩趙家賢耳朵，被告因情緒激動、一時衝動而犯案。暫委法官高偉雄聽罷後將案件押後至同案不認罪被告審結後處理，暫定於2024年5月22日判刑，3名認罪被告須還押。
3名認罪被名張潤鋒(25 歲，咖啡師)、容志強(32 歲，侍應)、鄭朗穎(25 歲，文員)早前承認暴動及蓄意傷人兩罪。同時另外3名被告高縫(61歲，律師樓文員)、徐俊傑(20 歲，學生)及鍾志宏(36 歲，無業)不認罪受審。其中被告徐俊傑原本不認罪，但他在案件表證成立後改為認罪，不過其代表大律師甫開庭指，徐希望推翻認罪答辯。案件將於明年2月8日作結案陳詞。
3人稱因見陳真傷人激動犯案
辯方求情時指，3名認罪被告中，鄭案發時23歲，他當時看見陳真刀傷3人，再咬掉區議員的耳朵，鄭並非因為政見襲擊陳真，只是太激動才將洩怒在陳真身上，自認為是公義，而且只是以手腳襲擊陳真；張的代表律師指，張受現場氣氛影響，只用手打了陳真幾下，已深感後悔，未來希望在獄中進修運動科學。容的代表律師則指，被告涉暴動的時間短，沒有預謀，只因看見陳真傷人才激動犯案，他已有悔意，決心改過。
另外，同案一名20歲被告徐俊傑，原定今日亦會求情，但其代表律師指徐在開庭前突然改為不認罪，並要求推翻認罪答辯，指徐不認同案情撮要部分細節。被告又在法官詢問下，同意其代表大律師提供錯誤意見。他申請保釋被拒，案件押後至明年1月8日再訊。
至於咬甩趙家賢耳的陳真早前就同一事件，在高等法院被裁定3項蓄意嚴重傷人及1項普通襲擊罪成，判監14年半。陳真獲批判刑上訴許可，案件將於2024年2月22日處理。