承認「私了」咬甩趙家賢耳男子　3男求情指案件因陳真施襲

前東區區議員趙家賢於2019年11月反修例期間在太古城中心外，遭一名內地出生的無業男子陳真咬甩左耳，現場有示威人士涉嫌「私了」陳真，其中3名男子早前承認暴動及蓄意傷人兩罪，今(22日)在區域法院求情。辯方指本案源於咬甩趙家賢耳朵，被告因情緒激動、一時衝動而犯案。暫委法官高偉雄聽罷後將案件押後至同案不認罪被告審結後處理，暫定於2024年5月22日判刑，3名認罪被告須還押。

3名認罪被名張潤鋒(25 歲，咖啡師)、容志強(32 歲，侍應)、鄭朗穎(25 歲，文員)早前承認暴動及蓄意傷人兩罪。同時另外3名被告高縫(61歲，律師樓文員)、徐俊傑(20 歲，學生)及鍾志宏(36 歲，無業)不認罪受審。其中被告徐俊傑原本不認罪，但他在案件表證成立後改為認罪，不過其代表大律師甫開庭指，徐希望推翻認罪答辯。案件將於明年2月8日作結案陳詞。