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2023-12-22 16:21:04

承認「私了」咬甩趙家賢耳男子　3男求情指案件因陳真施襲

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前東區區議員趙家賢於2019年11月反修例期間，遭無業男子陳真咬甩左耳。(資料圖片)

前東區區議員趙家賢於2019年11月反修例期間，遭無業男子陳真咬甩左耳。(資料圖片)

前東區區議員趙家於2019年11月反修例期間在太古城中心，遭一名內地出生的無業男子陳真咬甩左耳，現場有示威人士涉嫌「私了」陳真，其中3名男子早前承認暴動及蓄意傷人兩罪今(22日)在區域法院求情。辯方指本案源於咬甩趙家賢耳朵，被告因情緒激動、一時衝動而犯暫委法官高偉雄聽罷後將案件押後至同案不認罪被告審結後處理，暫定於2024年5月22日判刑，3名認罪被告須還

3名認罪被名張潤鋒(25 歲，咖啡師)、容志強(32 歲，侍應)、鄭朗穎(25 歲，文員)早前承認暴動及蓄意傷人兩罪。同時另外3名被告高縫(61歲，律師樓文員)、徐俊傑(20 歲，學生)及鍾志宏(36 歲，無業)不認罪受審。其中被告徐俊傑原本不認罪，但他在案件表證成立後改為認罪，不過其代表大律師甫開庭指，徐希望推翻認罪答辯案件將於明年2月8日作結案陳詞。

3人稱因見陳真傷人激動犯案

辯方求情時指，3名認罪被告中，鄭案發時23歲，他當時看見陳真刀傷3人，再咬掉區議員的耳朵，鄭並非因為政見襲擊陳真，只是太激動才將洩怒在陳真身上，自認為是公義，而且只是以手腳襲擊陳真；張的代表律師指，張受現場氣氛影響，只用手打了陳真幾下，已深感後悔，未來希望在獄中進修運動科學。容的代表律師則指，被告涉暴動的時間短，沒有預謀，只因看見陳真傷人才激動犯案，他已有悔意，決心改過。

另外，同案一名20歲被告徐俊傑，原定今日亦會求情，但其代表律師指徐在開庭前突然改為不認罪，並要求推翻認罪答辯，指徐不認同案情撮要部分細節。被告又在法官詢問下，同意其代表大律師提供錯誤意見。他申請保釋被拒，案件押後至明年18日再訊。

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至於咬甩趙家賢耳的陳真早前就同一事件，在高等法院被裁定3項蓄意嚴重傷人及1項普通襲擊罪成，判監14年半。陳真獲批判刑上訴許可，案件將於2024222日處理。

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