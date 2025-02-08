抄碑點止影相記錄咁簡單！須辨古文異體字　難徵集公眾抄碑

石碑位置分散，狀況亦不佳，令抄碑極耗人力時間，香港碑銘資料庫研究計劃主持人謝淏嵐表示，現時依賴讀者報料和行山群組資料發掘新的石碑位置，但抄碑並非簡單拍照，需要讀懂古文、異體字和不同書法文字，並涉擦碑等工序，暫無資源培訓義工，故難號召公眾參與。他又指，未來會考慮申請資助，並希望為資料庫增加搜索分類功能，方便研究者使用。

記者︰曾偉龍

抄碑聽似簡單，不外乎以紙筆記下石碑上的文字，並拍照記錄，謝淏嵐接受《am730》訪問時則透露箇中辛酸，由於計劃希望找出未被記錄的石碑，尋找山中石碑無法按圖索驥，除了依靠讀者報料，平時亦會到訪社交網站的行山群組，檢查有否行山人士發現新石碑，待收集到數個地理上接近的目標，便會出發抄碑。

謝淏嵐表示，由於石碑日久失修，不少出現龜裂甚至破碎，舉例位於西貢赤徑碼頭的碑則因長期暴曬而完全龜裂，「睇得好辛苦」，而其中一塊位於西貢東心淇的石碑，則是支離破碎，發現時僅餘底部的四分之一，但他未有放棄，在附近樹林碰運氣，找回3塊碎片，大概回復石碑一半面貌，亦有不少在馬路邊的石碑在交通意外後受損，最終難回復原貌。