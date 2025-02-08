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2025-02-08 10:00:01

抄碑點止影相記錄咁簡單！須辨古文異體字　難徵集公眾抄碑

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東心淇路碑碎裂多塊，謝淏嵐在附近尋回碎塊（受訪者提供）

東心淇路碑碎裂多塊，謝淏嵐在附近尋回碎塊（受訪者提供）

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石碑位置分散，狀況亦不佳，令抄碑極耗人力時間，香港碑銘資料庫研究計劃主持人謝淏嵐表示，現時依賴讀者報料和行山群組資料發掘新的石碑位置，但抄碑並非簡單拍照，需要讀懂古文、異體字和不同書法文字，並涉擦碑等工序，暫無資源培訓義工，故難號召公眾參與。他又指，未來會考慮申請資助，並希望為資料庫增加搜索分類功能，方便研究者使用。

記者︰曾偉龍

抄碑聽似簡單，不外乎以紙筆記下石碑上的文字，並拍照記錄，謝淏嵐接受《am730》訪問時則透露箇中辛酸，由於計劃希望找出未被記錄的石碑，尋找山中石碑無法按圖索驥，除了依靠讀者報料，平時亦會到訪社交網站的行山群組，檢查有否行山人士發現新石碑，待收集到數個地理上接近的目標，便會出發抄碑。

謝淏嵐表示，由於石碑日久失修，不少出現龜裂甚至破碎，舉例位於西貢赤徑碼頭的碑則因長期暴曬而完全龜裂，「睇得好辛苦」，而其中一塊位於西貢東心淇的石碑，則是支離破碎，發現時僅餘底部的四分之一，但他未有放棄，在附近樹林碰運氣，找回3塊碎片，大概回復石碑一半面貌，亦有不少在馬路邊的石碑在交通意外後受損，最終難回復原貌。

謝淏嵐會因應重建計劃「搶救」記錄石碑，例如記錄了料受茶果嶺重建影響的茶果嶺仁人路碑（受訪者提供） 謝淏嵐2021拓印的輋下村輋溪永樂橋碑（受訪者提供） 汀角公路建成紀念碑，有提及「大埔理民府華樂庭先生」以及「嘉道理先生」（受訪者提供） 粉嶺重修大坡碑記內容以花碼寫成（受訪者提供） 東心淇路碑碎裂多塊，謝淏嵐在附近尋回碎塊（受訪者提供）

村民修碑抄錯字

失修是問題，熱心村民復修也可能對抄碑構成障礙，謝淏嵐舉例指，荃灣蓮花山的一塊石碑出現油漆褪色問題，村民補油時卻未有跟循石碑原來坑紋重髹，反而按自己理解塗上新字，令辨認原碑文字變得非常困難；而大埔林村仁壽橋石碑原立於1920年代，2014年被車意外撞毀，村民重塑新碑，卻被香港歷史研究社在山邊找到原碑，比對下錯字漏字頗多，「如果唔係好彩搵到舊碑，理解就會錯」。

抄碑艱苦，謝淏嵐對徵集義工協助亦感到遲疑，因為古碑上文字千奇百怪，不僅是文言文，且有不同寫法的異體字，亦可能以行書或草書寫成，甚至會以花碼記錄數字，加上刻碑時有可能寫錯字，需要臨場判斷，而且他亦會擦拭石碑，需要一定技術。他續指，因為石碑紋理很淺，必須用電筒照射才能看清，故即使熱心人士傳來照片，亦難憑圖抄碑。

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謝淏嵐暫時記錄了數十塊石碑資料，圖為謝正抄錄荃灣蓮花山的一塊石碑（受訪者提供） 打鼓嶺李屋村建橋築路捐助芳名碑，可見荷蘭盾及英鎊捐款（受訪者提供） 部分「碑銘」並非刻在石碑上，例如馬屎埔村本中路較街燈簽錢芳名木牌則是以木牌形式記下捐款者資料（受訪者提供）

資料庫將增分類搜索功能

謝淏嵐又指，若訓練義工需要有一定資源，而且管理亦需時間，暫時資料庫的運作僅依賴Patreon 捐獻，故暫未有徵集義工計劃。現時身在海外攻讀博士學位的謝又指，未來會考慮申請資助，倘資源較充裕，希望改善資料庫地圖的介面，做到石碑的全文紀錄，並希望加入分類搜索功能，用家可以按人名、地點、時間、貨幣種類搜索石碑，真正做到資料庫數據化。他續指，當資料庫數據豐富，長遠亦可考慮接觸其他學者，將各人的石碑數據合併。

謝淏嵐續指，碑銘最佳的保存方式是拓印，可複製石碑紋理，但需時久，成本高，故暫時只會拍照和抄錄，若未來資源十分充裕，亦可考慮以拓印方式記錄，以及使用三維描瞄技術。

千辛萬苦抄碑，謝淏嵐說，資料除有助歷史學者研究古代鄉村的社區網絡和社會發展外，對出現在碑銘上的人亦非常重要，「石碑盛載咗人嘅意義，嗰啲人唔會喺其他文獻有記載，塊碑係嗰啲活生生嘅人出現嘅唯一紀錄」。

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