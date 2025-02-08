抄碑點止影相記錄咁簡單！須辨古文異體字　難徵集公眾抄碑

石碑位置分散，狀況亦不佳，令抄碑極耗人力時間，香港碑銘資料庫研究計劃主持人謝淏嵐表示，現時依賴讀者報料和行山群組資料發掘新的石碑位置，但抄碑並非簡單拍照，需要讀懂古文、異體字和不同書法文字，並涉擦碑等工序，暫無資源培訓義工，故難號召公眾參與。他又指，未來會考慮申請資助，並希望為資料庫增加搜索分類功能，方便研究者使用。
記者︰曾偉龍
抄碑聽似簡單，不外乎以紙筆記下石碑上的文字，並拍照記錄，謝淏嵐接受《am730》訪問時則透露箇中辛酸，由於計劃希望找出未被記錄的石碑，尋找山中石碑無法按圖索驥，除了依靠讀者報料，平時亦會到訪社交網站的行山群組，檢查有否行山人士發現新石碑，待收集到數個地理上接近的目標，便會出發抄碑。
謝淏嵐表示，由於石碑日久失修，不少出現龜裂甚至破碎，舉例位於西貢赤徑碼頭的碑則因長期暴曬而完全龜裂，「睇得好辛苦」，而其中一塊位於西貢東心淇的石碑，則是支離破碎，發現時僅餘底部的四分之一，但他未有放棄，在附近樹林碰運氣，找回3塊碎片，大概回復石碑一半面貌，亦有不少在馬路邊的石碑在交通意外後受損，最終難回復原貌。
村民修碑抄錯字
失修是問題，熱心村民復修也可能對抄碑構成障礙，謝淏嵐舉例指，荃灣蓮花山的一塊石碑出現油漆褪色問題，村民補油時卻未有跟循石碑原來坑紋重髹，反而按自己理解塗上新字，令辨認原碑文字變得非常困難；而大埔林村仁壽橋石碑原立於1920年代，2014年被車意外撞毀，村民重塑新碑，卻被香港歷史研究社在山邊找到原碑，比對下錯字漏字頗多，「如果唔係好彩搵到舊碑，理解就會錯」。
抄碑艱苦，謝淏嵐對徵集義工協助亦感到遲疑，因為古碑上文字千奇百怪，不僅是文言文，且有不同寫法的異體字，亦可能以行書或草書寫成，甚至會以花碼記錄數字，加上刻碑時有可能寫錯字，需要臨場判斷，而且他亦會擦拭石碑，需要一定技術。他續指，因為石碑紋理很淺，必須用電筒照射才能看清，故即使熱心人士傳來照片，亦難憑圖抄碑。
資料庫將增分類搜索功能
謝淏嵐又指，若訓練義工需要有一定資源，而且管理亦需時間，暫時資料庫的運作僅依賴Patreon 捐獻，故暫未有徵集義工計劃。現時身在海外攻讀博士學位的謝又指，未來會考慮申請資助，倘資源較充裕，希望改善資料庫地圖的介面，做到石碑的全文紀錄，並希望加入分類搜索功能，用家可以按人名、地點、時間、貨幣種類搜索石碑，真正做到資料庫數據化。他續指，當資料庫數據豐富，長遠亦可考慮接觸其他學者，將各人的石碑數據合併。
謝淏嵐續指，碑銘最佳的保存方式是拓印，可複製石碑紋理，但需時久，成本高，故暫時只會拍照和抄錄，若未來資源十分充裕，亦可考慮以拓印方式記錄，以及使用三維描瞄技術。
千辛萬苦抄碑，謝淏嵐說，資料除有助歷史學者研究古代鄉村的社區網絡和社會發展外，對出現在碑銘上的人亦非常重要，「石碑盛載咗人嘅意義，嗰啲人唔會喺其他文獻有記載，塊碑係嗰啲活生生嘅人出現嘅唯一紀錄」。