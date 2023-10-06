抑鬱母向自閉智障孖仔施襲再自殘 關注組織指智障成人銜接服務需加強

黃大仙龍蟠苑發生倫常血案，一名患抑鬱症母親照顧一對有自閉症和智障的20歲孿生子時，昨疑不堪壓力向兩子施襲再自殘，三人仍然留院。弱智人士家長聯會主席黃偉雄在電台節目形容，事件令人傷心及難過。黃偉雄解釋智障學生在中六畢業後便要離開特殊學校，個別情況可以延後一、兩年，但年屆21歲很難再留在學校宿舍，需要轉到成人宿舍，但宿位輪候時間長，平均等12年，即使輪候展能中心或庇護工場也要等數年。黃提及3年前葵涌邨已發生母親不堪照顧智障兒子壓力而殺子，認為政府的支援工作至今未有進步，政府需要加強智障人士從學校到成人服務之間的銜接系統。他指今次個案已有個案經理跟進，仍未能阻止事件發生，顯示有關工作未到位。

黃偉雄： 每年9月及10月是高危月份 他續指每年9月及10月是高危月份，因智障青年畢業離校回家居住，家庭需要全天候提供照顧，一下子倍增照顧壓力，照顧者和被照顧者也要重新適應及磨合，但目前沒有系統性的服務及訓練，建議為這類家庭提供生活適應服務。他說目前較多是依賴為殘障人士提供的地區支援中心，視乎每區情況，輪候時間較短，大約數個月至一年，但並非只服務智障人士，亦只能每周提供一、兩天服務，幫助有限，他建議增設臨時或緊急宿舍等其他服務。

抑鬱母向自閉智障孖仔施襲再自殘 關注組織指智障成人銜接服務需加強