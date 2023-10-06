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2023-10-06 10:47:41

抑鬱母向自閉智障孖仔施襲再自殘　關注組織指智障成人銜接服務需加強

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抑鬱母向自閉智障孖仔施襲再自殘　關注組織指智障成人銜接服務需加強

抑鬱母向自閉智障孖仔施襲再自殘　關注組織指智障成人銜接服務需加強

黃大仙龍蟠苑發生倫常血案，一名患抑鬱症母親照顧一對有自閉症和智障的20歲孿生子時，昨疑不堪壓力向兩子施襲再自殘，三人仍然留院。弱智人士家長聯會主席黃偉雄在電台節目形容，事件令人傷心及難過。黃偉雄解釋智障學生在中六畢業後便要離開特殊學校，個別情況可以延後一、兩年，但年屆21歲很難再留在學校宿舍，需要轉到成人宿舍，但宿位輪候時間長，平均等12年，即使輪候展能中心或庇護工場也要等數年。黃提及3年前葵涌邨已發生母親不堪照顧智障兒子壓力而殺子，認為政府的支援工作至今未有進步，政府需要加強智障人士從學校到成人服務之間的銜接系統。他指今次個案已有個案經理跟進，仍未能阻止事件發生，顯示有關工作未到位。

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黃偉雄：每年9月及10月是高危月份

他續指每年9月及10月是高危月份，因智障青年畢業離校回家居住，家庭需要全天候提供照顧，一下子倍增照顧壓力，照顧者和被照顧者也要重新適應及磨合，但目前沒有系統性的服務及訓練，建議為這類家庭提供生活適應服務。他說目前較多是依賴為殘障人士提供的地區支援中心，視乎每區情況，輪候時間較短，大約數個月至一年，但並非只服務智障人士，亦只能每周提供一、兩天服務，幫助有限，他建議增設臨時或緊急宿舍等其他服務。

抑鬱母向自閉智障孖仔施襲再自殘　關注組織指智障成人銜接服務需加強

抑鬱母向自閉智障孖仔施襲再自殘　關注組織指智障成人銜接服務需加強

阮淑茵：照顧者需暫託服務舒緩壓力

精神健康諮詢委員會委員阮淑茵在同一電台節目指，智障人士宿位嚴重不足，目前針對智障人士的緊急照顧服務，要求家庭提供醫生證明，流程相對繁複，申請有困難。她建議容許跟進個案的社工發出證明，並及早找出「以殘護殘」等高危家庭，提供額外支援。她指出今年開始提供照顧者為本的措施及服務，但也要有足夠配套，例如照顧者很需要緊急服務，包括暫託以舒緩壓力，建議簡化程序及加快流程。阮淑茵說鄰舍支援也很重要，並非只是呼籲而是要政府投放資源發展，例如目前有社工協助訓練區內婦女等社區人士，支援照顧者。

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