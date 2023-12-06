抑鬱症｜逾1800未成年患者上年度確診　今年31宗中小學生自殺政府將審視

港人生活節奏急促和面對很大壓力，社會近年趨向關心都市人身心健康。醫管局在2022至23年度最少有6.6萬人在醫管局確診患有抑鬱症並接受治療。醫務衞生局表示，醫管局上年度共有約1,810名未成年抑鬱症患者，但沒有備存自殺青少年當中患有抑鬱症的統計數字，政府會審視今年青少年自殺個案，了解背後因素。教育局亦指，今年首11個月全港中、小學共匯報31宗學生懷疑自殺身亡個案，但沒有就懷疑個案向學校或家人收集學生病歷。

盡量加強特定群組精神健康支援 截至今年3月31日，醫管局共有381名精神科醫生。醫務衞生局局長盧寵茂今日(6日)回覆立法會議員書面質詢稱，醫管局一直密切監察服務水平，盡量確保為抑鬱症青少年提供的支援及診治服務能夠應付需求，以及加強對特定群組的精神健康支援及診治服務，如增加精神科護理人手和專職醫療支援。他續指，現時醫管局各聯網精神科已配置腦磁激儀器作治療抑鬱症之用，醫院精神科醫護人員會根據病人的病情和臨床需要，轉介合適抑鬱症病人接受有關服務。