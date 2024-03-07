抓住國家構建新發展格局 積極主動作為 鄭雁雄：香港是發展新質生產力的沃土

港區全國人大代表團日前舉行全體會議，審議政府工作報告。全國人大代表、中聯辦主任鄭雁雄表示，聽了總理李強的報告很受振奮、感動和鼓舞，他完全贊同。他提到，香港具備發展新質生產力的歷史積澱、基礎條件等，是發展新質生產力的沃土，必須抓住國家構建新發展格局，積極主動作為，作出香港貢獻。

鄭雁雄表示，自十八大以來，中共中央總書記習近平高度重視並系統闡述高質量發展問題，強調發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。政府工作報告指出要「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，非常必要。

他表示，香港具備發展新質生產力的歷史積澱、基礎條件、獨特優勢和現實需要，是發展新質生產力的沃土，也是參與中國發展新質生產力的前沿，絕不能錯失新的生產力發展疊代的機會，必須抓住國家構建新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力的歷史性機遇，積極主動作為，推動創新發展，為服務強國建設、民族復興，展現香港擔當，作出香港貢獻。

香港是運籌對外金融關係的「超級支撐點」

鄭雁雄又說，要深刻認識走中國特色金融發展之路的內在邏輯，進一步發揮香港國際金融中心在金融強國建設中的重要作用。香港國際金融中心既是香港的亮麗名片，也是國家推進金融強國建設的寶貴財富和重要一環。香港是匯聚國際金融資本的「超級聚寶盆」，是對接國際金融規則的「超級聯繫人」，是運籌對外金融關係的「超級支撐點」。又引述習近平多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位。