投訴警察個案按年增9.7% 近半涉疏忽職守

監警會上年度接獲警方投訴警察課1,783宗新的須匯報投訴個案，按年增加一成；同期通過1,790宗須匯報投訴個案，按年增加9.7%，涉及2,530宗指控。最多的3類指控涉及疏忽職守、行為不當/態度欠佳/粗言穢語，以及毆打。

已通過個案涉及2,530項指控，按年增加9.1%，其中93.4%屬性質輕微，包括「疏忽職守」(1,249項，佔49.4%)及「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」(1,114項，佔44%)，分別升約13%和6%。另涉及毆打有106宗、升17.8%，而濫用職權(32宗)和恐嚇(21宗)，均錄得下降。

相關指控中，經全面調查的指控有309項，當中38項被列為「獲證明屬實」。未經舉報但證明屬實有30項，其餘為「無法證實」(139項)、「並無過錯」(87項)和「虛假不確」(15項)。沒有指控被列為「無法完全證明屬實」。其餘的2,221項毋須進行全面調查，包括「投訴撤回」(1,045項)、「無法追查」(942項)和234項「透過簡便方式解決」。