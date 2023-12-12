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2023-12-12 20:59:55

投訴警察課今年首11月接1680宗投訴 同期升4成　疏忽職守佔最多

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投訴警察課今年首11月接1680宗投訴 同期升4成　疏忽職守佔最多(資料圖片)

投訴警察課今年首11月接1680宗投訴 同期升4成　疏忽職守佔最多(資料圖片)

監警會今日(12日)與投訴警察課舉行公開會議。投訴警察課指，今年1至11月共接獲1,608宗投訴，較去年同期接獲的1134宗上升超過4成。其中與刑事調查和交通執法有關的投訴各佔三成。

投訴警察課於本年首11個月收到的投訴中，近9成屬輕微指控，最多類別為「疏忽職守」，共879宗，而「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」以651宗排第二，兩個類別佔總投訴數字的95.1%。至於較嚴重的指控包括56宗「毆打指控」、19宗「濫用職權」、兩宗「捏造證據」，以及一宗「恐嚇」。首11個月獲監管會通過的「須匯報投訴」為1,465宗，當中620宗撤回投訴、410宗為無法追查、13宗的投訴為虛假不確，58宗個案能夠證明屬實。

投訴增加與交通執法有關

增加投訴主要與刑事調查和交通執法有關，兩者各佔三成。警方解釋指今年年初起社會全面復甦，市民出外次數大增，加上警方加強執法，於頭11個月總共進行了超過100萬宗截停搜查，並發出超過230萬張交通定額罰款告票。另外，監警會公開2022至23年度的工作報告，監警會通過1,419宗「須回報投訴個案」，已通過個案共涉及2,218宗指控。

 

監警會秘書長梅達明指，過往5年投訴數字在1,300至1,700之間，而今年的數字在2月至6月期間升幅較大，直到年中才漸趨穩定，相信是因為生活逐漸復常令警民互動增加導致，而現時亦未有察覺到個別類型的投訴彈出。

投訴數字有較去年上升

對於今年的投訴數字有較去年上升，監警會主席王沛詩解釋指，因疫情期間社會的運作模式改變和限制令警民互動減少，所以過往兩年的數字有所減少；今年社會之間的互動亦，因社會復常而增加，投訴個案會因警民互動增加而上升，監警會將繼續密切留意情況。

王沛詩又提到，監警會在22至23年度向警方提出了19項「服務質素改善建議」，涵蓋交通執法、證物處理和錄影會面等範疇，透過提出改善建議，與警方一同帶動改變，協助警方提升服務質素，減少不必要投訴，加強市民對兩層投訴機制的信心。

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