熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-19 21:14:07

投訴警察課今年首8月接1106宗投訴　疏忽職守佔最多

分享：
投訴警察課今年首8月接獲1,106宗投訴。(資料圖片)

投訴警察課今年首8月接獲1,106宗投訴。(資料圖片)

監警會今日(19日)與投訴警察課舉行公開會議。投訴警察課指今年首8月接獲1106宗投訴，較去年同期上升45%，近九成半屬輕微指控。其中與疏忽職守相關的投訴佔最多，合共582宗；其次為涉及行為不當、態度欠佳、粗言穢語，合共464宗。所涉及的投訴中，4宗正全面調查，460宗仍在調查，有485宗投訴就已撤回。

Ad Block

疏忽職守582宗佔最多  其次為行為不當或態度欠佳

投訴警察課表示，今年首8月合共接獲1106宗投訴，較去年同期上升45%。其中佔最多的投訴為「疏忽職守」，共有582宗，較去年同期上升38.6%；其次為「行為不當/態度欠佳」有447宗，較去年同期升61.9%；「粗言穢語」有17宗，較去年同期升13%。至於嚴重指控則有60宗。其中「毆打」有40宗上升2.6%，「濫用職權」為 18宗，「恐嚇」則有2宗。

另外，監警會在今年1至8月，通過1121宗須匯報投訴。其中27宗證明屬實、16宗未經舉報但證明屬實、43宗列作並無過錯、207宗已透過簡便方式解決。餘下35宗屬無法證實、298宗屬無法追查、虛假不確佔10宗，有485宗由投訴人撤回投訴。

Ad Block

如投訴人「誣告」會遭警告

監警會副主席易志明在會議上表示，若市民不高興就作舉報，最終投於不成立，屬於「誣告」，問投訴警察課如何令公眾得知其後果。投訴警察課回應指，如果投訴個案經調查後證明不屬實，會向投訴人作警告；未來亦會展開公眾宣傳活動，強調投訴人應盡的義務，包括在作出投訴後要配合調查並提出真確資訊等。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受