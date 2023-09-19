投訴警察課今年首8月接1106宗投訴　疏忽職守佔最多

監警會今日(19日)與投訴警察課舉行公開會議。投訴警察課指今年首8月接獲1106宗投訴，較去年同期上升45%，近九成半屬輕微指控。其中與疏忽職守相關的投訴佔最多，合共582宗；其次為涉及行為不當、態度欠佳、粗言穢語，合共464宗。所涉及的投訴中，4宗正全面調查，460宗仍在調查，有485宗投訴就已撤回。

疏忽職守582宗佔最多 其次為行為不當或態度欠佳

投訴警察課表示，今年首8月合共接獲1106宗投訴，較去年同期上升45%。其中佔最多的投訴為「疏忽職守」，共有582宗，較去年同期上升38.6%；其次為「行為不當/態度欠佳」有447宗，較去年同期升61.9%；「粗言穢語」有17宗，較去年同期升13%。至於嚴重指控則有60宗。其中「毆打」有40宗上升2.6%，「濫用職權」為 18宗，「恐嚇」則有2宗。

另外，監警會在今年1至8月，通過1121宗須匯報投訴。其中27宗證明屬實、16宗未經舉報但證明屬實、43宗列作並無過錯、207宗已透過簡便方式解決。餘下35宗屬無法證實、298宗屬無法追查、虛假不確佔10宗，有485宗由投訴人撤回投訴。