投訴警察課接679宗投訴　較去年同期跌5%

投訴警察課在與監警會舉行的聯席會議上表示，頭5個月接獲最多投訴類別包括380宗「疏忽職守」和250宗「行為不當/態度欠佳/粗言穢言」，兩者投訴合共有630宗，佔總投訴93%，分別按年下跌1%及14%。投訴警察課亦錄得31宗「毆打」和16宗「濫用職權」，兩者分別較去年增加29%及33%。今年首5個月有643宗投訴獲監警會通過「須匯報投訴」，當中有45%屬「撤回投訴」和35%屬「無法追查」。

警方投訴警察課表示，今年首5個月共接獲679宗投訴，較去年同期712宗下跌5%，惟當中的「毆打」及「濫用職權」投訴較去年同期上升。

沙頭角邊境禁區證網上申請 每日1300配額

會上警方亦簡報電子邊境禁區系統。為響應政府北部都會區發展，警方去年12月1日推行第一階段沙頭角邊境禁區證網上申請計劃，申請人毋須再親身申請及取證，計劃上周一(11日)起推行第三階段，開放予市民申請，藉此鼓勵市民或旅行團前往沙頭角旅遊。

警察總部行動部高級警司梁銘亮指，網上申請有助提升普及性及使用量。現時每日共有1,300個申請配額，包括600個個人配額及700個團體配額，每逢節假日更會增至3千個。梁銘亮表示，自電子禁區證服務推出以來，已經處理逾12萬宗申請，禁區證申請數量亦較去年同期增加103%；申請時間由過往4至7個工作天縮減至2至5個工作天。