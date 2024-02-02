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2024-02-02 12:09:00

助382企業去年來港　投資推廣署：外商不憂23條立法 (更新)

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投資推廣署去年內地及海外企業數目重拾升勢。圖為署長劉凱旋。(政府新聞處圖)

投資推廣署去年內地及海外企業數目重拾升勢。圖為署長劉凱旋。(政府新聞處圖)

【12:09更新】投資推廣署今(2日)宣布，去年協助了382間內地及海外企業在港開設或擴展業務，按年上升約27%，他們在營運首年總共為香港經濟帶來達616億港元的投資和創造超過4,100個新增職位。

內企最多   行業以財經科技為主

382間來港企業來自45個經濟體，當中內地繼續是最大的來源市場，共有136間公司，其次為英國、美國、新加坡和澳洲；若按行業分布，按順序是「財經金融和金融科技」，有90間，其次是從事「創新及科技」(82間)、「專業服務」(45間)、「旅遊及款待」(42間)及「消費產品」(34間)。

投資推廣署署長劉凱旋指，儘管世界經濟仍有不明朗因素，但相信署方協助的企業數字會持續增長。她說疫後香港是首選亞洲商業基地，跨國企業及商家亦紛紛回歸，署方會按既定目標，繼續致力推廣香港優勢，亦會加強在世界各地策略市場的推廣工作，包括中東和東南亞國家聯盟，發揮香港作為超級聯繫人和超級增值人的優勢。

劉凱旋：港非唯一被外企撤走地區

對於政府啟動23條立法諮詢後，投資推廣署的游說角色。劉凱旋說，23條立法程序已講了一段時間，署方跟很多商會或外國領事一直有討論有關問題，指他們都回應說英美或其他國家都有維護國家安全的法例，亦會留意細節，但並無擔心會影響做生意賺錢，她引述有80%商會都說沒有計劃或甚麼特別會考慮。

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至於外企撤走香港的辦公室，劉凱旋認為主要受疫情及外圍經濟不明朗影響，強調香港並非唯一被撤走辦公室的地區，認為當經濟好轉時，外商會再度來港推動亞洲地區業務增長。

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