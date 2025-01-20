投資推廣署去年引入539企業增四成創新高 學者促提供配套「留企業」

投資推廣署長劉凱旋

投資推廣署今日(20日)公布，去年共引入539間企業在港開設或擴展業務，按年升逾41%，創新高；同時料帶來逾677億元投資和約7千個職位。署方稱已達到階段性指標，又指美國總統特朗普即將上台，除非禁止某類行業投資香港，否則對前景感非常樂觀。有學者分析指，是次引進的企業符合本港優勢和定位，但「做生意正常有入有出」，當局應提供配套「留企業」。 投資推廣署長劉凱旋回顧去年工作指，去年該署協助539間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年升逾41%，創歷史新高。企業來源地方面，中國內地繼續是最大的來源市場，共有273間公司，約佔一半，其次是美國，佔52間，法國、英國分別有24間，新加坡23間。

她續指，新企業中，以創新及科技佔最多，有120間，其次為金融服務及金融科技，有110間，家族辦公室有95間，旅遊及款待佔58間，商務及專業服務也躋身首五大行業，有47間。據估計，這些企業為香港經濟帶來超過677億港元的投資，較去年增長約10%，同創新高；它們亦預計在營運首年為香港創造6, 864個新增職位，比去年增長超過67%。 最近引入企業 翻查投資推廣署的網頁，最近引入本港的企業就包括內地領先數據智能服務獨角獸企業「騰雲天下」、新西蘭資訊科技技術解決方案提供商OptimaTech、新加坡資產管理公司佰利騰資產管理、內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡、日本家品連鎖店Nitori，以及菲律賓許氏在港成立家族辦公室等。

料美企業續來華投資 展望未來，劉凱旋透露，今年着重搶企業、搶人才、搶資金三大方面工作。署方會鼓勵企業在香港的業務做得更深更廣，除了銷售、服務，也可利用香港作為研究開發、財資管理、採購貿易供應鏈、地區管理總部、在港上市或發債等。 對於特朗普重返白宮再任美國總統，劉凱旋指中美關係有不明朗因素，但相信美國企業態度務實，大型企業看重在亞洲及中國地區尋找投資及增長機會；除非美國某些特定行業不允許作投資，否則不少企業會繼續來港，對未來感到樂觀。

鄺家麒：新企業符合本港定位 香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒接受《am730》訪問指，推廣署去年成果令人鼓舞，引進的企業亦符合本港優勢和定位，如企業數目佔最多的創科正是本港發展方向之一，亦可迎合新質生產力趨勢；金融服務及金融科技亦有香港具深度的金融業配合。 旅遊業和商務及專業服務引入數目較少，鄺家麒就認為是這兩行業「未必係亮點」，因香港地方較細在發展休閒旅遊存限制，而專業服務在港或需考牌令普通公司卻步，而大公司亦可能只把香港作為通往內地的跳板、未必長留。

鄺家麒續指，難以單獨審視個別企業國內生產總值(GDP)，企業對經濟的貢獻體現在其提供的職位、交稅能力。他又指「 做生意正常有入有出」，新企業兩、三年後能否留港亦須多加關注，希望屆時有六至七成企業繼續在港發展，建議當局引進企業後提供配套。 至於2025年的招商引資，鄺家麒指香港若引入的企業過半來自內地「不是咁全面」， 歐洲美國嘅資金都不可少。對於特朗普上台，鄺家麒認同前景不明朗，雖然特朗普現時對華態度較競選時溫和，但仍須候他上任百日，觀察會否出現就息口向聯儲局施壓、參與高層次會議等情況，才可得知美國企業投資意向的變化。