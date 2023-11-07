熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-07 22:28:25

投資推廣署長懸空近半年　劉凱旋明履新曾在4間銀行工作

分享：
投資推廣署署長一職懸空近半年。(資料圖片／李睿哲攝)

投資推廣署署長一職懸空近半年。(資料圖片／李睿哲攝)

投資推廣署署長傅仲森(Stephen Phillips)今年5月離任後，署長一職懸空近半年。政府經公開及內部招聘後，今日(7日)宣布委任劉凱旋出任署長，明日(8日)履新。公務員事務局指，劉凱旋曾在多間銀行和金融機構出任高層，涉及企業和機構銀行、金融科技、信貸風險管理、業務發展，以及併購項目管理等範疇，並在2021年7月起出任樂創顧問有限公司的主管合夥人。

新投資推廣署長曾任政治記者

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，劉凱旋在香港及內地的企業及機構銀行業務，以及金融科技領域上，均具備出色的管理才能和豐富的領導經驗，深信她將積極為香港吸引和保留外來投資。《am730》記者瀏覽劉凱旋的社交平台領英(LinkedIn)帳戶，可見她曾先後為滙豐銀行、星展銀行、平安銀行和渣打銀行工作，早年更曾在《信報財經新聞》擔任實習政治記者。

劉凱旋將出任投資推廣署署長。(政府新聞處) 伍江美妮將接任行政署署長。(政府新聞處) 伍江美妮現時為環境及生態局副秘書長(環境)。(資料圖片／蘇文傑攝) 伍江美妮曾出任環保署副署長。(資料圖片／陳奕釗攝)

環境局副秘伍江美妮下月出任行政署長

另外，現任環境及生態局副秘書長(環境)伍江美妮，將於下月4日出任行政署長，接替已展開退休前休假的盧世雄。伍江美妮出任環境局副秘前，曾出任環保署副署長和創新及科技局副秘書長。早前有報道指，盧世雄是突然申請提早退休，有「大內總管」稱號的行政署署長一職懸空近一個月。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受