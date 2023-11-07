投資推廣署長懸空近半年　劉凱旋明履新曾在4間銀行工作

投資推廣署署長傅仲森(Stephen Phillips)今年5月離任後，署長一職懸空近半年。政府經公開及內部招聘後，今日(7日)宣布委任劉凱旋出任署長，明日(8日)履新。公務員事務局指，劉凱旋曾在多間銀行和金融機構出任高層，涉及企業和機構銀行、金融科技、信貸風險管理、業務發展，以及併購項目管理等範疇，並在2021年7月起出任樂創顧問有限公司的主管合夥人。

新投資推廣署長曾任政治記者

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，劉凱旋在香港及內地的企業及機構銀行業務，以及金融科技領域上，均具備出色的管理才能和豐富的領導經驗，深信她將積極為香港吸引和保留外來投資。《am730》記者瀏覽劉凱旋的社交平台領英(LinkedIn)帳戶，可見她曾先後為滙豐銀行、星展銀行、平安銀行和渣打銀行工作，早年更曾在《信報財經新聞》擔任實習政治記者。