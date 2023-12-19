投資移民｜香港「新資本投資者入境計劃」門檻3000萬資產 (更新)

他又稱，新計劃並無硬性指標；至於參考過往的申請宗數，預料計劃可為本港帶來1,200億元新資金。而坊間亦曾有估算第一年的申請或有多達8,000宗。

而計劃下的申請人，需要為年滿18歲以上的外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士、澳門居民以及台灣華籍居民。申請人可帶同受養人來港，包括配偶、同性及或異性伴侶及18歲以下未婚的受養子女。

港府指，當中至少投資300萬港元，至創新及科技行業，或重點行業，最快預料2024年中起接受申請。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日公布的資本投資者入境計劃，將非住宅房地產投資包括在內，為市場帶來驚喜，相信工商鋪物業及車位可直接受惠。

港府以往曾推出「資本投資者入境計劃」，本港投資移民計劃最先於2003年10月27日推出，當時投資門檻為650萬港元，可投資於金融證券或房地產市場，但規定7年內不可套現。

陳永傑補充，雖然今次推出的投資移民計劃不包括住宅物業投資，但相信有條件在港購買3,000萬投資產品的申請人，對住屋質素具一定要求，況且投資移民是一項長遠計劃，相信申請人亦有在港落地生根的打算，加上他們購置住宅物業同時受惠於先免後徵政策，陳永傑預期落實新一輪投資移民計劃，將有助帶動豪宅市場的租賃及買賣。

陳永傑指，新資本投資者入境計劃申請人同時可受惠於先免後徵政策，兩股力量合併，將可令豪宅樓價率先止跌，對明年豪宅樓價看高一線。