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2023-12-19 17:50:00

投資移民｜香港「新資本投資者入境計劃」門檻3000萬資產 (更新)

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投資移民｜本港「新資本投資者入境計劃」門檻3000萬資產。(林俊源攝)

投資移民｜本港「新資本投資者入境計劃」門檻3000萬資產。(林俊源攝)

財經事務及庫務局局長許正宇將在周二（19日）下午5時30分主持記者會，公布「新資本投資者入境計劃」的詳情。

【18:20更新】

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港去年有逾1.5萬名超高資產淨值人士，數量是全球城市之中排名第1，希望措施將持續支持資產擁有人來港發展，提升人才落戶。

他又稱，新計劃並無硬性指標；至於參考過往的申請宗數，預料計劃可為本港帶來1,200億元新資金。而坊間亦曾有估算第一年的申請或有多達8,000宗。

獲許投資資產：

金融資產（需涉及2700萬）

  • 股票、債券、存款證、後償債項、合資集體投資計劃、有限合夥基金，或非住宅房地產

創新及科技行業投資組合（需涉及300萬）

  • 支持創新及科技行業和其他重點行業發展
投資移民｜本港「新資本投資者入境計劃」門檻3000萬資產。(林俊源攝) 投資移民｜本港「新資本投資者入境計劃」門檻3000萬資產。(林俊源攝)

【17:50更新】

港府宣布，新資本投資者入境計劃申請門檻將升至3,000萬元，可投資資產包括股票債券等金融資產、非住宅房地產等，亦新設「資本投資者入境計劃投資組合」。

港府指，當中至少投資300萬港元，至創新及科技行業，或重點行業，最快預料2024年中起接受申請。

而計劃下的申請人，需要為年滿18歲以上的外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士、澳門居民以及台灣華籍居民。申請人可帶同受養人來港，包括配偶、同性及或異性伴侶及18歲以下未婚的受養子女。

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時隔8年後再推投資者入境計劃

港府以往曾推出「資本投資者入境計劃」，本港投資移民計劃最先於2003年10月27日推出，當時投資門檻為650萬港元，可投資於金融證券或房地產市場，但規定7年內不可套現。

其後港府2010年將門檻提升至1,000萬港元，但改為不能投資房地產，令股票、債券、基金及保險等金融產品需求大增，惟2015年1月14日後宣布暫停計劃。

陳永傑：對明年豪宅樓價看高一線

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日公布的資本投資者入境計劃，將非住宅房地產投資包括在內，為市場帶來驚喜，相信工商鋪物業及車位可直接受惠。

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陳永傑補充，雖然今次推出的投資移民計劃不包括住宅物業投資，但相信有條件在港購買3,000萬投資產品的申請人，對住屋質素具一定要求，況且投資移民是一項長遠計劃，相信申請人亦有在港落地生根的打算，加上他們購置住宅物業同時受惠於先免後徵政策，陳永傑預期落實新一輪投資移民計劃，將有助帶動豪宅市場的租賃及買賣。

陳永傑指，新資本投資者入境計劃申請人同時可受惠於先免後徵政策，兩股力量合併，將可令豪宅樓價率先止跌，對明年豪宅樓價看高一線。

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全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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