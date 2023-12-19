投資移民｜香港「新資本投資者入境計劃」門檻3000萬資產 (更新)

財經事務及庫務局局長許正宇將在周二（19日）下午5時30分主持記者會，公布「新資本投資者入境計劃」的詳情。
【18:20更新】
財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港去年有逾1.5萬名超高資產淨值人士，數量是全球城市之中排名第1，希望措施將持續支持資產擁有人來港發展，提升人才落戶。
他又稱，新計劃並無硬性指標；至於參考過往的申請宗數，預料計劃可為本港帶來1,200億元新資金。而坊間亦曾有估算第一年的申請或有多達8,000宗。
獲許投資資產：
金融資產（需涉及2700萬）
- 股票、債券、存款證、後償債項、合資集體投資計劃、有限合夥基金，或非住宅房地產
創新及科技行業投資組合（需涉及300萬）
- 支持創新及科技行業和其他重點行業發展
【17:50更新】
港府宣布，新資本投資者入境計劃申請門檻將升至3,000萬元，可投資資產包括股票債券等金融資產、非住宅房地產等，亦新設「資本投資者入境計劃投資組合」。
港府指，當中至少投資300萬港元，至創新及科技行業，或重點行業，最快預料2024年中起接受申請。
而計劃下的申請人，需要為年滿18歲以上的外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士、澳門居民以及台灣華籍居民。申請人可帶同受養人來港，包括配偶、同性及或異性伴侶及18歲以下未婚的受養子女。
時隔8年後再推投資者入境計劃
港府以往曾推出「資本投資者入境計劃」，本港投資移民計劃最先於2003年10月27日推出，當時投資門檻為650萬港元，可投資於金融證券或房地產市場，但規定7年內不可套現。
其後港府2010年將門檻提升至1,000萬港元，但改為不能投資房地產，令股票、債券、基金及保險等金融產品需求大增，惟2015年1月14日後宣布暫停計劃。
陳永傑：對明年豪宅樓價看高一線
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日公布的資本投資者入境計劃，將非住宅房地產投資包括在內，為市場帶來驚喜，相信工商鋪物業及車位可直接受惠。
陳永傑補充，雖然今次推出的投資移民計劃不包括住宅物業投資，但相信有條件在港購買3,000萬投資產品的申請人，對住屋質素具一定要求，況且投資移民是一項長遠計劃，相信申請人亦有在港落地生根的打算，加上他們購置住宅物業同時受惠於先免後徵政策，陳永傑預期落實新一輪投資移民計劃，將有助帶動豪宅市場的租賃及買賣。
陳永傑指，新資本投資者入境計劃申請人同時可受惠於先免後徵政策，兩股力量合併，將可令豪宅樓價率先止跌，對明年豪宅樓價看高一線。