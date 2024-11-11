投資騙案上月急增兩成四　最高損失逾7800萬元　假冒警方機構騙案增多

警方今年首9個月合共接獲3,468宗網上投資騙案，損失金額達22億元，兩項數字均較去年同期下跌近兩成。不過，警方留意到相關騙案在10月有上升趨勢，錄得380宗，按月急增兩成四，受害人以40至59歲人士佔最多，有近五成，最大單一損失金額逾7,800萬元。

商業罪案調查科反詐騙協助中心高級督察溫璧而表示，近七成受害人被騙多於10萬元、一成四被騙逾100萬元。此外，近四成騙案涉及金融投資，三成半涉及虛擬資產。在接觸受害人的途徑方面，近六成受害人透過即時通訊軟件初次與騙徒接觸，透過社交媒體詐騙廣告的則有近三成。騙徒的手法與過往相似，透過白撞信息接觸受害人，再遊說受害人參與虛假的投資計劃。

K小姐任職地產文員，今年9月她在社交媒體收到客人的租樓查詢，表示要來港工作，希望了解租樓資訊並相約睇樓。對方聲稱是虛擬貨幣公司員工，又向K小姐透露自己的私人事情，以獲得對方信任。其後騙徒向K小姐介紹公司的架構和相關的投資產品，誘使K小姐按下連結，透過虛假的應用程式投資。K小姐憶述，當時獲利5至6萬元，曾兩次提取1,000元，但當要提取一萬元時卻發現有異，因為客服要求她提交保證金才可提取，若不提交便有司法人員上門。最終K小姐合共損失23萬元。

虛擬貨幣公司主管接白撞信息失逾7800萬

至於最大單一損失金額為7,847萬元。案件發現在今年1月，騙徒透過白撞信息接觸到一位現年38歲、任職虛擬貨幣公司主管的女士。她進入了一個虛假的應用程式，與騙徒視像通話，期間曾輸入電子錢包帳號，由於她曾按下分享熒幕的按鈕，令騙徒得悉其電子錢包的密碼，並轉走所有金錢。

另外，就假冒官員騙案方面，警方留意到近日有騙徒假冒警方的反詐騙協調中心人員，向市民發出WhatsApp信息，訛稱市民涉及洗黑錢等非法活動，要求市民提供銀行帳戶交易紀錄和其他敏感個人信息。警方提醒市民，中心人員不會要求市民披露個人或銀行認證資料，亦不會要求市民將款項轉入任何帳戶作為保證金。