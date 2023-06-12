投資騙案猖獗！ 首4月1174宗 17歲男墮加密幣陷阱失21萬 80歲婆婆玩外匯被騙910萬

加密貨幣投資波動大，不少人都尋求機會「賺番筆」，但隨時成為騙徒目標。警方今年首4個月接獲1,174宗投資騙案，近六成是加密貨幣騙案，其次為股票和外匯騙案。有17歲男學生誤墮加密貨幣騙案，4日內損失21萬元；亦有80歲婆婆使用「租樓客」介紹的外匯平台，經歷9個月後累計被騙走910萬元。警方提醒市民切勿下載來歷不明的應用程式，並要提防過高回報的投資計劃。



根據警方資料，本港今年首4個月共錄得1,174宗投資騙案，期內受害者多達1,191人，年齡介乎14歲至86歲。較去年同期升50%；累計損失金額高達7億860萬元，較去年同期增加51%。當中加密貨幣騙案有675宗，佔57%，涉款共4億1,660萬元；其次的股票騙案有229宗，佔20%，涉款1億2,193萬元；外匯騙案則有37宗，佔3%。 其中一名80歲婆婆去年7月在樓盤網站放租物業時留下手機號碼，半個月後有一名自稱在美任職投資分析師聯絡，聲稱有意來港租樓，經過兩個月交談後取得婆婆信任，即介紹投資外匯的虛假手機程式。婆婆先存入20萬元，翌日便賺一倍利潤；隨後乘勝追擊，去年9月至今年2月分27次共存入近890萬至另外17個個人銀行戶口。惟婆婆於今年3月提款但不果，戶口於4月更被凍結，對方要求支付近800萬元方能解鎖。婆婆向同住家人坦白得知被騙，累計損失共910萬元，包括500萬元丈夫留下的遺產。

中五男生投資兩日即賺數倍 另一名17歲中五男學生於4月透過社交應用程式結識騙徒，獲推介投資加密貨幣。男學生下載指定程式並開立戶口，首日存入200元小試牛刀，兩日後即賺數倍利潤，便再分5次入錢，最大一筆達11萬元，累計存入超過21萬元。男學生兩天後見賺多數萬元，想取回款項時卻被拒絕，反被要求存入更加多錢，與家人商量得知被騙。 損失金額最大的受害者為54歲任職會計師本地女子，網友介紹下使用假網上外匯交易平台，共2,730萬元分97次存入43個個人銀行戶口。而受害者年齡最小的14歲中學生，同樣入錢到假加密貨幣平台，損失了7,500元。