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2024-02-02 18:35:38

投資騙案｜警拘11男涉串謀詐騙　7受害人被騙至少150萬

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投資騙案｜警拘11男涉串謀詐騙　7受害人被騙至少150萬

投資騙案｜警拘11男涉串謀詐騙　7受害人被騙至少150萬

東九龍總區重案組人員根據情報分析及調查後，昨日(1日)展開代號「銀嶺」(SILVERMOUNT) 的拘捕行動，突擊搜查位於牛頭角及長沙灣的商業大廈，並拘捕11名本地男子，年齡介乎24歲至34歲，成功瓦解一個詐騙集團。

Cold call或通訊軟件訊息隨機接觸巿民

調查顯示，該詐騙集團涉嫌自2022年6月起以營運投資公司作幌子，以「Cold call」或通訊軟件訊息隨機接觸巿民，利用「低風險、高回報」作招徠，哄騙巿民開設委託帳戶進行貴金屬期貨買賣。騙徒其後引導受騙人登入假網站，利用網站內虛擬的交易紀錄營造獲利假象，誘使受騙人作二次投資。當受騙人希望取回投資本金及回報時，騙徒就以不同藉口，包括要求收取高昂行政費，拖延及拒絕歸還款項。

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7受害人損失至少250萬元

警方調查顯示，相信案件至少有7名受害人，總損失至少250萬元。警方同時阻截該詐騙集團轉移懷疑犯罪得益約200萬元。根據檢獲的投資協議書及單據，警方相信有超過30名潛在受騙人，涉及騙款超過200萬元。警方會主動聯絡相關潛在受騙人作進一步調查。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲大量投資協議書、單據、對答台詞等證物。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

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