投資騙案｜警拘11男涉串謀詐騙　7受害人被騙至少150萬

東九龍總區重案組人員根據情報分析及調查後，昨日(1日)展開代號「銀嶺」(SILVERMOUNT) 的拘捕行動，突擊搜查位於牛頭角及長沙灣的商業大廈，並拘捕11名本地男子，年齡介乎24歲至34歲，成功瓦解一個詐騙集團。

Cold call或通訊軟件訊息隨機接觸巿民

調查顯示，該詐騙集團涉嫌自2022年6月起以營運投資公司作幌子，以「Cold call」或通訊軟件訊息隨機接觸巿民，利用「低風險、高回報」作招徠，哄騙巿民開設委託帳戶進行貴金屬期貨買賣。騙徒其後引導受騙人登入假網站，利用網站內虛擬的交易紀錄營造獲利假象，誘使受騙人作二次投資。當受騙人希望取回投資本金及回報時，騙徒就以不同藉口，包括要求收取高昂行政費，拖延及拒絕歸還款項。