投資80萬兩日獲利30萬並成功提取 六旬專業人士墮騙局失900萬

騙案受害人無分年紀、學歷，任何人稍一鬆懈便易墮陷阱。近期有兩名高學歷專業人士分別誤墮「投資騙案」及「假冒官員騙案」，共失逾千萬元。當中投資騙案的受害人，投資80萬元後，兩日獲利逾30萬元並成功提取，因而對相關投資計劃深信不疑，一個月內再加碼「投資」900萬元，最後與騙徒失聯始懷疑受騙報警。

騙徒去年12月透過「LinkedIn」聯絡擁有高學歷專業人士受害人(60歲)，並自稱是投資專家，雙方其後透過「WhatsApp」聊天，當中騙徒揚言有必賺投資計劃；受害人之後按指示從Apple App Store下載的虛假投資應用程式「Eikrt.me」並投資加密貨幣USDT，於1月5至6日期間，將80萬元兩度轉帳到騙徒所提供的銀行帳戶，為其投資帳戶「充值」。