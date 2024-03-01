投資80萬兩日獲利30萬並成功提取 六旬專業人士墮騙局失900萬

騙案受害人無分年紀、學歷，任何人稍一鬆懈便易墮陷阱。近期有兩名高學歷專業人士分別誤墮「投資騙案」及「假冒官員騙案」，共失逾千萬元。當中投資騙案的受害人，投資80萬元後，兩日獲利逾30萬元並成功提取，因而對相關投資計劃深信不疑，一個月內再加碼「投資」900萬元，最後與騙徒失聯始懷疑受騙報警。
騙徒去年12月透過「LinkedIn」聯絡擁有高學歷專業人士受害人(60歲)，並自稱是投資專家，雙方其後透過「WhatsApp」聊天，當中騙徒揚言有必賺投資計劃；受害人之後按指示從Apple App Store下載的虛假投資應用程式「Eikrt.me」並投資加密貨幣USDT，於1月5至6日期間，將80萬元兩度轉帳到騙徒所提供的銀行帳戶，為其投資帳戶「充值」。
受害人隨後不但獲利303,900元，並成功從該應用程式中提取收益。他因此相信該App為真實投資於是放下戒心，1月13日至2月21日期間，加碼投資，將900萬元轉帳至騙徒所提供的十多個銀行帳戶。至2月22日，受害人因無法從該App提取資金，並與「投資專家」失聯，始感覺受騙，於兩日後報警。
陷假官員騙局交銀行密碼失480萬
墮假冒官員騙案的受害人為53歲的會計師，與一般假冒官員騙案手法相似，先指受害人涉發布日本核污水處理煽動訊息，違反國家安全法律，騙徒更能說出受害人完整個人資料，博取對方信任，之後要求受害人交出款項以示清白。
今次騙徒要求受害人購買一部新手機，利用「Telegram」溝通，並須定期報告行蹤。 騙徒其後更指控受害人參與國際金融詐騙案，要求提供擔保費供調查。
受害人於去年11月至今年1月，按指示新開了兩個銀行帳戶，並存入合共440萬元，再將相關銀行帳號和密碼交予騙徒。而騙徒食髓知味，再要求受害人將額外約40萬元的擔保費，轉入一個聲稱是內地檢察官的銀行帳戶以證明自己無罪，受害人網上轉帳後，及至發現Telegram上的所有訊息都已刪除時，才知自己被騙。此時兩個銀行帳戶更被封鎖，無法檢查餘額，其後報案，合共損失480萬元。
防騙視伏App增3功能
詐騙案手法層出不窮，警方已推出升級版的「防騙視伏App」，新增3個功能，包括增設可疑來電警示及可疑網站偵測功能並另設公眾舉報平台，供市民舉報可疑電話及網站，資料經收集並進行分析後會輸入資料庫，警方日前表示，會作雙重核實，確保資料庫的準確性。