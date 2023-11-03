抖音爆紅「蘿蔔刀」激發暴力傾向 禁入廣東校園 港店鋪稱有售(更新)

《am730》記者發現灣仔有商場的夾公仔機店鋪旁展示多把「蘿蔔刀」，宣傳紙條稱是「2023抖音同款蘿蔔刀」，若有意購買可以經Whatsapp聯絡賣家。

內地中小學近期流行一種玩具，是從抖音開始爆紅的「蘿蔔刀」，其外型酷似胡蘿蔔的彩色塑膠玩具刀，只要一甩就會有塑膠刀片甩出來，有孩子拿來跟同學打鬧，引發家長及專家擔憂。近日，廣東省教育廳發出《關於加強有害玩具教育管理的通知》，要求各中小學校、幼兒園要嚴禁此類危險性有害玩具進入校園。

《am730》記者發現灣仔有商場的夾公仔機店鋪旁展示多把「蘿蔔刀」，宣傳紙條稱是「2023抖音同款蘿蔔刀」，若有意購買可以經WhatsApp聯絡賣家。