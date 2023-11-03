抖音爆紅「蘿蔔刀」激發暴力傾向 禁入廣東校園 港店鋪稱有售(更新)

內地中小學近期流行一種玩具，是從抖音開始爆紅的「蘿蔔刀」，其外型酷似胡蘿蔔的彩色塑膠玩具刀，只要一甩就會有塑膠刀片甩出來，有孩子拿來跟同學打鬧，引發家長及專家擔憂。近日，廣東省教育廳發出《關於加強有害玩具教育管理的通知》，要求各中小學校、幼兒園要嚴禁此類危險性有害玩具進入校園。
《am730》記者發現灣仔有商場的夾公仔機店鋪旁展示多把「蘿蔔刀」，宣傳紙條稱是「2023抖音同款蘿蔔刀」，若有意購買可以經WhatsApp聯絡賣家。
學生「捅」人整蠱 可插穿蘋果西瓜
蘿蔔刀並不尖利，網上短片教人如何單手一甩「刀片」就出來，再一甩就收回，可從背後偷偷「捅」人整蠱。但這把小刀也隱藏危險，有人示範大力將蘿蔔刀一下插入蘋果，可以刺出一個洞，甚至西瓜也可插穿。有家長和老師認為學生恐在潛移默化下產生暴力傾向。
《通知》指該玩具本身俱有攻擊性，因此存在一定的安全隱患，又會形成心理暗示，激發孩子暴力傾向，對未成年人安全健康成長產生不良影響，要求加強對學生的安全教育。各地校園要進一步加大安全教育力度，讓學生認識到「蘿蔔刀」等玩具的危險性，自覺拒絕危險有害玩具，做到不購買、不攜帶、不玩耍。同時亦加強對家長的安全提醒，不要為孩子購買「蘿蔔刀」等危險性有害玩具。