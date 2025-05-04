抗戰老兵稱和平時代來之不易　批特朗普禍從口出寄語做人要正直

升旗禮在早上8時舉行，現場奏唱國歌並升起國旗，香港特區區旗亦跟著徐徐升起。大會向3名抗戰老兵致敬，分別是羅競輝、林珍、梁平；此外，20名青年代表宣讀「五四宣言」，表示新青年大有可為亦敢擔當。

今年是五四運動106周年，以及中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，灣仔金紫荊廣場早上舉行升旗禮。政務司司長陳國基、中聯辦副主任劉光源、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東，以及多名立法會議員等出席；3 位東江縱隊港九獨立大隊老兵亦到場觀禮，有1200名青少年制服團隊及中小學生參與活動。

林珍接受訪問時表示，看到制服團體中式步操特別高興，體現國家強盛，尤其是《香港國安法》實施後，青年一代有國家根子、民族靈魂的精神。她又說，今年是紀念抗戰勝利80周年，當年在中國共產黨領導下，香港居民與內地居民參加抗日戰爭並取得勝利，希望通過回憶、傳頌這段歷史，繼續前行。

羅競輝說，抗戰犧牲千千萬萬人民的生命，今天的和平時代來之不易，年輕一代要好好記住，繼續發揚和平精神。梁平提到，美國總統特朗普講話「一時一樣」，禍從口出，寄語下一代做人要正直。