抗日歷史香港起重要作用 新社聯促建抗戰博物館 歷史旅遊路線

中國抗日戰爭中，香港憑藉政治和地緣的特殊地位起著重要作用，離島地區在抗日戰爭中的戰略地位更重要。新社聯、原港九獨立大隊大嶼山中隊後人尋蹤小組辦「離島抗戰歷史尋蹤」發佈會，新社聯會長陳勇指，聯會不乏原東江縱隊的官兵，「植根於這片土地上，我們承繼了東江縱隊和香港新界人抗禦外族」，認為需建立「香港抗日歷史博物館」，讓更多市民，特別年輕人認識國家和香港曾經遭受的苦難，珍惜當今和平來之不易，進一步增強民族自尊心、自信心和自豪感。

新社聯理事長譚鎮國補充指，離島地區在中國抗日戰爭中的戰略地位非常重要，當時的游擊隊不但參與協助保護和轉移數百位文化界知名人士和愛國民主人士的秘密大營救，並成立東江縱隊港九大隊大嶼山中隊，發揮了阻斷日軍利用香港作為通往廣州作後援補基地的作用，組織大嶼山及長洲居民打擊土匪、海盜及反抗日軍暴行，使離島地區更成為了廣州乃至華南地區重要防線。

倡長洲設立秘密大營救紀念廳

香港淪陷期間，東江縱隊展開空前絕後的「秘密大營救」，把鄒韜奮、茅盾、梅蘭芳等的數百名「滯留「在港的文化人士從水陸兩路營救出來，並轉往後方安全地帶，當中長洲在撤離時設立了兩個落腳點，作一個起點和跳板的作用。新社聯指，希望能在長洲設立秘密大營救紀念廳，在昂平豎立紀念碑，紀念抗戰事跡及當時有份參與者貢獻。同時亦希望建立一條抗戰歷史旅遊路線，連接長洲、梅窩、塘福和東湧等一帶，鼓勵學生實地視察增強國民身份認同。