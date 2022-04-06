抗疫特遣隊｜警方︰管理方艙以人為本 每日抽樣驗飯盒溫度質素

第五波疫情嚴峻，多個中央援建的社區隔離設施已落成，其中由警方負責管理營運的港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施啟用近一個月。有份在此駐守的高級督察王韻儀表示，榮幸參與抗疫工作，強調管理工作以人為本，包括每天量度飯盒的溫度和重量，確保市民獲得的食物符合質素；亦難忘曾幫助對飛機聲音敏感的嬰兒，最後安排他與其母轉換隔離設施地點，減低不適。 (攝影：夏家朗)

港珠澳社區隔離設施於3月11日交付警方營運，王韻儀指人員主要來自警方的「丙丁部門」，包括警察學院、投訴警察課和人事部等，約有70人，負責整個隔離設施的指揮工作；約100名非公務員合約僱員則負責接聽營地熱線電話，營地另有保安、清潔工、和建築商的維修人員。設施於上月12日已正式啟用，首兩日的入住率已達八成，近日疫情持續回落，惟未有透露最新入住率。 隔離設施供提供了382個房間，約1千多張床位，警方指一般會以家庭為單位安排同住，即使單獨入營隔離，若房間充足，會安排單獨住宿。王韻儀指，隔離設施採取小區管理，整個隔離區分成7個小區，每個小區大約有40至50房間；入住人士將會獲得一個專屬區域的熱線電話，每條熱線均有2名接線生，24小時接聽隔離人士的訴求，又會安排接線生定時致電長者問候，讓他們不會孤單，希望服務做到以人為本。