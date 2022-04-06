抗疫特遣隊｜警方︰管理方艙以人為本 每日抽樣驗飯盒溫度質素

第五波疫情嚴峻，多個中央援建的社區隔離設施已落成，其中由警方負責管理營運的港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施啟用近一個月。有份在此駐守的高級督察王韻儀表示，榮幸參與抗疫工作，強調管理工作以人為本，包括每天量度飯盒的溫度和重量，確保市民獲得的食物符合質素；亦難忘曾幫助對飛機聲音敏感的嬰兒，最後安排他與其母轉換隔離設施地點，減低不適。
(攝影：夏家朗)
港珠澳社區隔離設施於3月11日交付警方營運，王韻儀指人員主要來自警方的「丙丁部門」，包括警察學院、投訴警察課和人事部等，約有70人，負責整個隔離設施的指揮工作；約100名非公務員合約僱員則負責接聽營地熱線電話，營地另有保安、清潔工、和建築商的維修人員。設施於上月12日已正式啟用，首兩日的入住率已達八成，近日疫情持續回落，惟未有透露最新入住率。
隔離設施供提供了382個房間，約1千多張床位，警方指一般會以家庭為單位安排同住，即使單獨入營隔離，若房間充足，會安排單獨住宿。王韻儀指，隔離設施採取小區管理，整個隔離區分成7個小區，每個小區大約有40至50房間；入住人士將會獲得一個專屬區域的熱線電話，每條熱線均有2名接線生，24小時接聽隔離人士的訴求，又會安排接線生定時致電長者問候，讓他們不會孤單，希望服務做到以人為本。
王韻儀坦言，香港一直以來都沒有營運大型社區設施的經驗，十分榮幸和感恩可參與抗疫工作；作為管理人員亦須在過程中不斷學習，又指各警察部門雖抽調了人手，但強調不影響警隊日常運作。
設施運作不足一個月，她憶記已有不少難忘事，包括曾幫助因飛機噪音感到不適的嬰兒和其母親轉換隔離設施地點，又曾人性化安排一名染疫婆婆與其後染疫入住隔離設施的外傭同房，讓她們可互相照應，事後婆婆的兒子亦致電答謝相關安排。
另外，早前隔離設施的膳食常為人詬病，警方表示他們每餐都會抽樣量度飯盒的溫度和重量，確保符合質素和食安中心攝氏60度以上的要求，又指飯盒經調整後已不含炸物，適合病人食用。對於曾有隔離人士情緒激動，毆打工作人員或惡意破壞公物，王韻儀笑指幸好目前未遇到相關情況，指該營地的市民有公德心和愛護公物，她強調即使有任何突發事件，營地警員都有豐富的應變能力處理。