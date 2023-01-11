抗疫的士周六停止運作　確診者求醫應避免用人多擠逼公共交通

政府去年2月設立「抗疫的士」車隊，專門接載確診者由隔離地點往返醫管局指定診所、私家醫院或其他醫療、隔離設施等。隨著多項防疫措施放寬，「抗疫的士」服務將於周六(14日)起停止服務。
確診者外出求診 應全程戴貼面口罩
政府發言人今日(11日)指，日後確診者如需要往返隔離地點及醫院、診所求診，應避免使用人多擠逼的公共交通工具或中途在公共場所逗留，並全程佩戴貼面外科口罩、KN95、KF94或N95口罩等，其間毋須通知衞生署。
政府今日亦指，衞生防護中心現時為確診人士發出的隔離令，已容許他們自行外出求診。不過，港府去年12月29日刊憲，修訂當日起仍生效的隔離令，指明該人士外出求診時，必須使用點對點交通服務。
「抗疫的士」車隊共完成37萬個行程
「抗疫的士」車隊由政府聯同的士業界設立，為確診者提供外出求診的免費專屬交通服務。由去年2月18日至昨日(10日)，車隊共完成超過37萬個行程。政府發言人形容，「抗疫的士」整體運作暢順，又感謝的士業界過去11個月一直配合政府安排，提供有關服務。
政府呼籲，私營醫療機構應為確診者提供醫療服務，以減輕公營醫療系統壓力。當局另建議病徵輕微、不屬長者等高風險群組的確診者，應考慮使用私營醫療服務。