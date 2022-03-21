抗疫策略｜料今交代社交距離措施中期檢討 林鄭：恢復航班不等如放寬輸入

本港對多國航班「熔斷」實行多時，不少在外地港人難以回港。特首林鄭月娥預告，爭取今日交代社交距離措施的中期檢討，料會一併交代恢復航班。至於有專家建議長者打復必泰，林鄭月娥稱科興仍為很有效的疫苗，並再次呼籲長者家屬讓長者接種疫苗，「我相信你一定愛錫你嘅老人家，點解唔保護佢呢？」

林鄭月娥昨表示，盡量爭取在今日就社交距離措施作中期檢討和交代，稱疫情現雖似已過了頂峰，且有向下趨勢，但提醒污水檢測和八達通出行數字均有反彈，市民不能掉以輕心。

隨著恢復國際航班的呼聲日增，林鄭月娥承認，現行針對9個國家實行的航班「熔斷機制」是非常嚴厲的措施，而恢復國際航班並不等如放寬輸入，對解禁航班的回港乘客仍有要求，政府會一併交代詳情。

暫未決定抗疫路向

她又指，因疫情仍處於嚴峻階段，整體抗疫路向「暫時未可以完全決定得到」。她引述國家主席習近平言論，指希望在抗疫時付出最小代價，去達致最大效益，尤其要考慮社會和經濟情況。她不肯評論未來方向是「清零」、「動態清零」，還是「中國式與病毒共存」，指「每種說法都會引起不同人士的揣測或演繹」。

就第五波疫情以來，港府已進行逾250次圍封行動，超過35萬人居民接受檢測，她指成功揪出2.3萬宗陽性個案，比率約為2%至3%。而每次行動動員由最初的150人增至近期450人不等，涉及部門已增至三十多個。林鄭月娥表示，食衛局將盡快重新推行強制檢測公告；如果當局發現感染群組或大廈有多宗確診，就會發出公告，市民須到社區檢測中心和流動採樣站做檢測，認為有助當局更廣泛檢視社區感染情況。

無收到部門反映有所謂怨氣

被問到有否聽聞公務員對行動有怨氣時，林鄭月娥稱，有一位「已退休、很高級的同事」曾反映此情況，她亦很認真問過各部門首長並親自了解，「得到的回應」是同事們都希望到前線出一分力，「我並無收到由部門反映嚟嘅所謂怨氣」。她反指，很願意得知哪一個部門、哪一個同事不適合或不想執行有關工作，「我哋就盡量重新安排」。

至於有專家建議長者打復必泰，林鄭月娥認為，科興仍為很有效的疫苗，注射方法亦穩妥很多。她提到，仍有近一成院友的家人以書面反對院友接種疫苗，「呀！竟然都真係有……我相信你一定愛錫你嘅老人家，點解唔保護佢呢？」她指，現時70歲以上未接種首劑疫苗的長者逾283,000人，現時暫不會立法強制長者接種疫苗，仍會用行政手段讓長者盡快打針。