抗疫路踏入第一千日 孫東否認「安心出行」過時

本港抗疫今日踏入第一千日，至今錄得逾184萬宗確診，包括約3.2萬宗輸入個案。「安心出行」程式兩年前推出時，創新及科技局形容有助恢復正常生活。時隔兩年，創新科技及工業局指程式已演變成全民用於抗疫的「綜合服務平台」。隔離和檢測政策兩年多來不時調整，有專家認為新冠疫苗三針接種率已達八成，建議確診者家居隔離期可縮短至5日，並取消檢疫密切接觸者。

程式「安心出行」下月面世滿兩年，時任創新及科技局長薛永恒介紹程式時，指程式有助恢復正常生活。兩年後，多名專家認為程式難作追蹤，建議不再強制使用。

創新科技及工業局長孫東昨在社交網站撰文，否認「安心出行」過時，重申確診者可向中心呈交行蹤，供分析密切接觸者，若只靠「疫苗通行證」便無法得知患者所到之處，拖慢追蹤速度。他認為，兩者並用才能達到最佳防疫效果，又指程式已演變成一個全民用於抗疫的「綜合服務平台」，包括可自動識別「紅、黃碼」、具「檢測登記碼」和「親子針卡」等功能。

輸入個案逾400宗創單日新高

昨本港新增5,361宗確診，其中輸入個案創新高達407宗，兩年多本港累計逾181萬宗本地個案。本港已有八成人接種三針，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台節目稱，這有助縮短病毒潛伏期及傳染期，建議政府縮短確診者家居隔離期至5日、取消檢疫密切接觸者，又指強制檢測公告陽性比率與社區檢測相若，建議取消。

醫衛局：若無強制檢測 傳播或更嚴重

醫務衛生局回覆稱，本月首15日社區檢測每日檢測到約900至1,400多宗確診個案，陽性比率介乎0.80%至1.31%。當局指，近日確診有上升趨勢，若欠缺現行強制檢測和完善檢測安排及早識別個案，本地傳播或更嚴重。

另外，全國人大常委譚耀宗早前引述「內地朋友」估計，中共「二十大」後香港有機會與內地通關。他昨在另一電台節目表示，兩地在「二十大」結束後全面通關的想法不實際，憂慮變種病毒令疫情再爆發。