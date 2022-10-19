抗疫1000日 「0+0」未有時間表 李家超指「0+3」後輸入個案重症齊升

本港抗疫千日，不少人兩年多來因回港要檢疫而對外遊卻步，

隨著入境措施上月放寬至「0+3」，刺激市民離港外遊意欲。特首李家超形容，

「0+3」實施後，社會及經濟活動逐步恢復，理解市民期望再放寬措施，

但必須要顧及疫情變化和實際情況決定。

政府宣布，「限聚令」明日起放寬至最多12人。

李家超昨出席行政會議前表示，推出「0+3」後香港多方面也「活起來、動起來」，市民亦感更開心，加上不斷有國際活動在港舉行，形容社會活動回復、經濟活動逐步恢復，理解市民期望再放寬措施。 不過，他指本港輸入個案的佔比，由之前每日2.7%增至近日5%，重申政府即使朝著放寬的方向前進，但所有決定也要「穩打穩紮」，按疫情變化和實際情況做下一步。他又稱，上周的死亡和重症個案有增加趨勢，而傳播率已回升至1.3，表示確診數字會上升，故港府推行措施時會作出平衡。對於本港出現新變異病毒株，李家超指，至今除傳播力更強外，嚴重程度未有大變化，當局會繼續觀察。

港首現XBD亞系個案 衛生防護中心昨公布新增4,954宗確診，包括388宗輸入個案。中心首次在本地個案發現一宗XBD亞系個案，23歲女患者居於觀塘、已接種3劑新冠疫苗，出現喉嚨痛、頭痛和噁心病徵，另再發現35宗XBB、兩宗BQ.1.1、1宗XBD和1宗BF.7輸入個案。 一名未有接種新冠疫苗的約2歲半男童，周一(17日)因發燒到伊利沙伯醫院急症室求診，其後新冠肺炎檢測呈陽性。本身是兒科醫生的政府專家顧問劉宇隆向本報指，男童前日入院後兩度抽筋，同日晚上情況急轉直下，突然昏迷和休克，隨即轉送兒科深切治療病房。 劉宇隆表示，男童要靠3種藥物維持血壓和控制抽搐，又透露男童出現凝血功能障礙及肝功能受損，檢查後更發現有急性壞死性腦炎、腦電波沒有反應，需要插喉和用呼吸機維生。他形容個案令人心碎，呼籲家長勿再等待，應盡快帶子女打針。 政府明日放寬社交距離措施，包括將「限聚令」人數上限增加至12人，即與食肆每枱人數看齊。同日起，食肆、酒吧和夜總會等可以進行現場表演和跳舞活動，但表演者需要符合指定檢測要求，主題樂園戶外範圍亦容許飲食。

排長龍申領國際駕駛許可證 市民對外遊的熱情除在機場離境大堂可見，運輸署牌照事務處亦有長長人龍申領國際駕駛許可證。公務員事務局前局長聶德權前日在社交網站發文指，辦理「國際牌」申請手續要輪候3小時，料「0+3」效應令長龍久久不散。運輸署長羅淑佩留言承認「清龍」有難度，昨再於個人社交帳戶發文，透露署方年底前會將駕駛執照電子派籌擴展至所有牌照辦事處。運輸署回覆查詢時表示，上月共發出11,719張「國際牌」，分別是去年和前年9月的4,143和3,106張的約1.8倍和約2.7倍。