抗疫3年 今起大鬆綁！

本港經歷3年疫情後，終迎來防疫措施「大鬆綁」！繼內地日前宣布於下月8日起解除大部分疫情防控措施後，特區政府昨亦宣布，由今日起取消多項防疫措施，包括取消檢疫令，不再界定密切接觸者，並且取消「疫苗通行證」；同時取消大部分社交距離措施，包括限聚令、1.5米餐桌距離、每枱人數上限；惟口罩令及學生每日快測等則維持。至於所有入境核酸檢測亦同日取消，但維持建議旅客入境後快測至抵港第5天。 行政長官李家超昨午召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布取消檢疫令安排，不再界定密切接觸者，換言之確診者同住家人亦毋須再隔離檢疫，可自由活動，但維持隔離確診者。政府亦取消「疫苗通行證」和大部分社交距離措施，包括限聚令、1.5米餐桌距離、每枱人數上限等；惟口罩令仍然維持。當局亦取消所有入境核酸檢測，包括海外、內地及台灣入境人士，改為來港前24小時內須做快速測試，或48小時內做核酸檢測且結果陰性，並建議抵港後自行快測至第5天。所有防疫措施調整於今日起生效。

李家超解釋，本港疫苗接種率高，早前有超過250萬人曾經確診，社會已建立防疫屏障，香港有足夠抗疫藥物，醫護人員已有經驗應對疫情，醫管局亦強化了緊急應變系統及醫療系統資源運用，而市民對病毒亦有更多認識，有更好自我防禦能力。 他續指，政府未來防疫政策會聚焦防重症、防死亡及保護高風險群組，包括一老一幼、安老及殘疾院舍院友。他相信這些措施可再大力推進香港復原，強調政府會密切留意疫情發展，包括審視對確診者發出的隔離令。他又指，社交距離措施在過去6個月來不斷調整，並安全度過多個風險位，強調當局是「精準防疫，用數據說話」，容許最大程度的經濟活動，按著政策穩中推進，絕非突如其來放寬。他又指，之前放寬了社交措施，看到聖誕節大家開心，自己也感欣慰，認為社會有希望很重要。



「疫苗通行證」效益不及成本 醫務衛生局長盧寵茂兩星期前仍指「疫苗通行證仍是重要措施」，昨則解釋本港目前有效疫苗接種率已達94%，評估形勢後認為維持「疫苗通行證」安排帶來的額外效益，或已不及制度對社會造成的成本，因此決定取消；惟政府會繼續尋求其他更有針對性的措施，提升「一老一幼」高風險群組的接種率。他形容，現時新冠病毒新增個案仍高企，污水監測反映的病毒傳播程度仍活躍，新冠死亡率亦較流感高，新冠連同流感會為醫療體系帶來極大壓力。他強調會堅持公共衛生防控，密切監察新冠病毒變異和疫情發展，「放寬，但不放棄防疫」。 社區隔離設施、社區檢測中心和檢測站繼續運作，所有長者和殘疾院舍員工仍要每日快測和定期核酸檢測。盧寵茂在記者會曾稱訪客只要快測陰性可探訪，局方隨後更正，訪客仍要在探訪前48小時內做核酸檢測並取得陰性結果。 今起取消檢疫令後，當局只會保留確診者隔離，其同住家人及密切接觸者可自由活動，已發出的檢疫令會撤銷，檢疫中人士今起不用繼續檢疫，而身處檢疫設施者可有序離開，政府亦不會再向「密切接觸者」派發抗疫物資包，只對確診者派發。 戴口罩防冬季新冠與流感夾擊 至於口罩令仍然維持，他稱戴口罩是減輕各種呼吸道受感染的重要方法，避免市民在冬季受新冠病毒及流感雙重夾擊，保護香港醫療體系。被問到內地是否有新病毒、「白肺」出現，盧寵茂指，網上有很多對於內地疫情的謠言，強調據他所知內地流行的仍是Omicron，而非新的病毒株。

學校維持每日快測 至於學校仍要維持部分防疫措施，包括每日快測要求。教育局長蔡若蓮昨晚在社交平台公布，維持包括中學的教職員及學生每日量體溫和快測至明年1月31日，全日面授課堂只適用於接種率達指定水平的學校。惟今日起所有教職員毋須持有效疫苗通行證都可進入學校；所有學生亦可進行課後活動。蔡若蓮又預告，2月1日起中學首先全面恢復全日面授課堂，2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂，局方亦將檢視及適當調整學校師生每日回校前快測的要求。 憂員工家人染疫被迫放無薪假 民建聯立法會議員梁熙歡迎政府進一步放寬防疫措施，相信市民生活進一步復常，可提升對外國及內地旅客的吸引力。民主黨經濟政策發言人陳堡明亦對政府終從善如流、全面撤銷所有入境檢疫限制表示歡迎，相信有助香港經濟盡快復常，同時建議當局明年續發放至少一萬元現金或消費劵，協助市民面對經濟衝擊。工聯會立法會議員鄧家彪則擔心，政府取消檢疫令安排後，有僱主會因員工的家人染疫而不讓員工上班，迫員工放無薪假或用年假抵銷，建議勞工處和平機會多作講解。經民聯議員林健鋒則希望僱主可給有需要員工提供一兩天有薪假，否則勉強讓有關員工上班，也有可能對其他員工帶來感染風險。(相關新聞見A2)

