抗逆力強 香港富豪去年總身家近不變

港股去年大瀉逾15%，經濟更收縮3.5%，在不少人荷包嚴重受創之際，站在山頂之巔的一眾香港富豪平均身家反而未見明顯影響。福布斯昨公布2023年富豪榜，總結香港首50位富豪身家合共3,240億美元(約2.53萬億港元)，較去年度的3,280億美元，只稍微下跌1.2%或40億美元，即幾近不變。當中蟬聯首富的長和系創辦人李嘉誠身家不跌反升，按年多30億美元，至390億美元(約3,042億港元)，拋離第二位的恒基地產(012)大股東李兆基近700億元。

投資飲品股大賺 李嘉誠蟬聯榜首

福布斯指，雖然長和系去年股價表現疲軟，但他旗下投資的能量飲料製造商Celsius Holdings，卻因獲百事可樂入股而水漲船高，股價幾近倍翻，抵銷長和系的跌幅。相反，李兆基身家按年縮水11%，至303億美元(約2,363億港元)，但仍可穩坐香港富豪第二位。

香港十大富豪排名中，有8位為地產大孖沙，除李嘉誠及李兆基外，新世界發展(017)大股東鄭家純家族、會德豐大股東吳光正、新鴻基地產(016)大股東鄺肖卿、嘉華國際(173)主席呂志和、華人置業(127)前主席劉鑾雄、「玩具大王」蔡志明，均躋身首10位，身家介乎82億美元至289億美元。福布斯特別提到，排第三位的鄭家純家族，主要受惠黃金首飾需求上升，從而將周大福(1929)去年股價推升約兩成。

其他富豪方面，身家升幅最大為在港居住及工作的智利公民Jean Salata，去年將旗下霸菱亞洲私募基金出售，因而令身家幾近倍升至59億美元，全港排第十五位。至於名單上的唯一新臉孔為排第三十五位的協成行主席方文雄，因接替父親方潤華的位置而上榜，身家23億美元。

商湯股價大跌 湯曉鷗身家瀉58%

另外，去年首次上榜的人工智能公司商湯科技(020)聯合創辦人、大學教授湯曉鷗，其身家隨商湯持續大瀉而由60億美元，暴跌58.3%至25億美元，排名第三十三位。