抗逆憑5種愛的語言 港家庭開心指數3年新低 專家：疫後創傷壓力待調整

香港社會疫後逐步復常，大家除下口罩再展笑容之際，原來不少家庭仍不開心。有調查發現，港人的家庭開心指數創3年新低，10分為滿分中只有6.57分，較疫情期間更不快樂。17%人坦言自己的家庭精神狀態不健康，較去年升近一倍。較多年輕受訪者(19-24歲)及父親認為家庭精神不健康。專家表示家庭在社會復常期間，需要一段調節期，盼社會各界重視心理健康；研究團隊亦推介「五種愛的語言」提升家庭抗逆力。



和富社會企業「香港開心D」，委託東華學院護理學院進行開心指數調查。研究團隊於4月3至17日期間網上收集了1,356份問卷，了解港人的家庭快樂感、個人快樂感、心理資本、家庭團結度、家庭健康狀態、家庭抗逆力等。 家庭開心指數以10分為滿分，今年開心指數為6.57分，較去年的6.98分低，更比2021年的7.26分相差0.69，是3年以來最低。家庭快樂最受個人開心影響，兩者亦互為影響；而以年齡分析(見表)，19至24、45至54和55至64歲的家庭和個人開心指數跌幅較大，家庭開心指數較去年跌0.7至0.82，個人開心指數降0.53至0.74。65歲或以上人士開心指數最高，遠高於其他年齡層。東華學院護理學院副院長(研究)及香港開心D研究顧問林清指，長者不易受環境及社會變化影響，所以情緒最為穩定。 影響家庭快樂第三個主因是整個家庭的精神健康，今年家庭精神健康分數為6.52分，比2022年的6.94分顯著降0.42。僅55.2%認為家庭精神狀態在健康水平處於7至10分(10分滿分)，較去年的65%下降了9.8百分點。有長期病患或有特別照顧需要的家庭精神狀態(6.14)，比沒有病患/照顧需要的家庭(6.65)低分。

9.5%父親認為家庭精神狀態不健康 調查亦發現，年齡層愈低，愈多人認為自己的家庭精神不健康，在55歲以上年齡群中，4.7%認為家庭精神不健康，但年齡界乎35至54和19至34歲則分別有8.1%和9.5%。另外，9.5%父親認為家庭精神狀態不健康，相較母親的5.3%高出4.2個百分點。林清指由於子女疫後開始回校上課，母親的閒暇時間較多，而父親需要重新適應工作變化、又要顧慮家庭經濟狀況，所以情緒及精神狀態會較差。此外，家庭團結度和家庭精神健康狀態分別較去年降0.57分和0.42分，兩者均影響家庭開心指數，由於今年香港家庭的身體健康狀態(6.49分)比去年跌0.76分，家庭精神健康相應下跌。 石丹理：不要等有心臟病才做運動 香港開心D顧問、家庭議會前主席及理大協理副校長(本科生課程)石丹理指，開心指數下降或與抗疫疲勞有關，人經歷創傷後會產生創傷後壓力症，大眾經歷3年疫症產生大量負面情緒，「故不是開關就解決一切，開關後才令許多問題出現。」他又指，步入後新冠時代，社會存在著「大流行後的障礙(Post-PandemicStressDisorder)」，兒童在校生活、個人工作、家庭生活安排等均要重新調整，導致今年的家庭開心指數下降。他建議公眾多留意個人心理健康，若有不開心或情緒不穩定時尋求社工協助，政府亦應加強有關宣傳，而大眾應從小就培養家庭團結感，家人間時刻充滿關懷和支持，令家庭開心指數提升，「不要等有心臟病才來做運動」。