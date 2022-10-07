抵港檢疫、社交距離續放寬 復常在望 冀加快步伐

政府昨起放寬多項社交距離措施，包括食肆每枱人數上限增至12人、宴會最多240人等，有酒樓昨早茶市已迎來大枱預訂，負責人相信對生意額有幫助，並期望進一步放寬宴會人數和取消相關快速測試要求。自抵港檢疫改為「0+3」後，陸續有國際知名樂團及表演隊伍宣布來港演出，而為求加快復常步伐，社會繼續有呼聲要求盡快實施「0+0」。另邊廂，料「0+0」後最受惠的航空業，則要面對準備復常的壓力，其中，有工會指國泰航空自前年離職潮後，機師只剩不足2,500人，憂慮未能滿足市場復甦後的需求，促國泰重聘已離職機師。

多項社交距離措施昨起放寬，包括食肆和酒吧每枱人數上限，分別增至12人和6人，所有表列處所每組8人上限的活動亦放寬至12人，餐飲處所宴會總人數由120人翻倍至240人，以及撤銷郵輪「公海遊」熔斷機制。旺角倫敦大酒樓負責人蘇萬誠昨表示，早午市已接獲3張大枱預訂，生意額雖預計可增加兩成，惟坦言酒席12人的幫助會更大，因長者最喜歡叫「一圍枱」家庭成員食飯，又稱酒席是主要生意來源。不過，酒樓負責人昨晚向本報稱晚市未有大枱預訂。

蘇萬誠希望，政府能盡快進一步放寬宴會人數上限，屆時對生意幫助會更大。現時市民出席13人或以上的宴會前，要持有24小時內快速測試陰性紀錄。酒樓現有劃出區域，供忘記做快測的顧客即場補做，他期望政府取消有關規定，方便更多長者堂食。酒吧放寬每枱人數上限的同時，其餘防疫限制仍維持。在蘭桂坊，有顧客希望可延長酒吧營業時間和取消快測要求，形容放寬愈多，氣氛愈好。

繼旅發局籌備好「0+0」後的宣傳策略後，海洋公園亦指沒有停過宣傳工作。行政總裁黃嗣輝昨稱，園方一直與海外及內地商界夥伴溝通，並歡迎旅發局預留1億元的計劃。他續稱，「0+3」下旅客抵港首3日因持有「黃碼」而無法入園遊玩，期望盡快放寬至「0+0」讓主題樂園受惠。

國泰：重建航班運力需時

自實施「0+3」以來，本港經機場出入境人次較之前明顯上升，但航班數目遠遜疫情前。代表大多數國泰機師的香港航空機組人員協會(HKAOA)昨表示，國泰航空現職機師不足2,500人，較前年10月裁員前的4,000名人手減少約四成，形容難以滿足旅遊市場復甦後的需求。

協會主席Paul Weatherilt稱，公司富經驗、資深的機師正以「前所未有的速度」辭職，又指目前培訓時間大減、低於疫情前水平，擔心培訓質素與商業壓力有衝突。他續指，機位價格在高企需求下將繼續上漲，認為國泰應留住現有機師和重新招聘已離職機師，以恢復行業領先地位和重建本港作為國際航空樞紐的地位。

國泰航空回應時表示，公司現擁有足夠和富經驗的航空專業人才，支持現行航務運作，惟重建航班運力要一定時間，包括安排機組及前線人員培訓、調配飛機重返機隊，以及其他複雜限制，重申增加航班運力及航班是當前首要任務。國泰續稱，自去年夏季以來已招募約200名合資格機師，並已啟動一項全面招聘計劃，以滿足公司未來18至24個月的營運需求，目標包括明年底前增聘700名機師，同時會重推見習機師培訓計劃，擬於2025年前招募及培訓逾1,000名見習機師。國泰航空又表示，深信機師僱用薪酬條款極具市場競爭力，使國泰成功招聘及保留優秀的機師，繼續重建航班網絡。國泰今日會在旺角香港康得思酒店，舉行疫情以來首個大型機艙服務員招聘活動。

第五波疫情累計9987人死

疫情方面，本港昨增4,318宗新冠肺炎確診，包括325宗輸入個案。多3間院舍呈報8名院友確診，有12名院友要檢疫；459間學校呈報729名師生陽性個案，有6個班級要停面授課一周。醫管局公布多6名患者離世，第五波疫情累計9,987宗死亡個案。