抵港檢疫3+4 持黃碼可上班不可堂食 最快今日入社區

事先張揚、全城關注的放寬抵港人士檢疫安排及「紅黃碼」，昨終出爐！抵港人士檢疫新安排，將由原來至少7天酒店隔離，將改為「3+4」，即「3夜」酒店強制檢疫和4天家居醫學監察。抵港人士在醫學監察期間會持「黃碼」，可上班上學，更可乘搭公共交通工具、進入商場及街市等，但不能進入要主動審查疫苗通行證的地方，如食肆、酒吧、室內公眾娛樂場所或參與任何除去口罩的活動。政府昨公布新安排於本周五(12日)正式生效，但傍晚補充指，已在酒店完成最少3晚檢疫的人士，最早今日起可獲安排離開酒店，持「黃碼」接受家居醫學監察。

行政長官李家超昨早召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布周五起(12日)起由海外及台灣抵港人士，由「7天酒店檢疫」改為「4日3晚酒店檢疫」，以及「4天家居醫學監測」。

抵港人士在家居醫學監測期間，每日快測陰性後可乘搭交通工具、上班上學、進入商場、百貨公司及街市；但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧、健身中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所、派對房間、美容院等，以及安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫務處所。而出外期間，有關人士亦不能參與任何除去口罩的活動。

抵港人士除須在抵港首日(第0天)在機場、第2天在酒店進行核酸檢測，第4、6、9天亦要接受核酸檢測，並且每日進行快測至抵港第10天。

同時推出「紅黃藍碼」

另外，政府同時會推出「紅黃藍碼」，抵港後若確診會被給予「紅碼」，禁止離開檢疫地點；若檢測陰性會被給予「黃碼」；第7天早上會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在更新版的「安心出行」上展示。

至於現時已入住檢疫酒店的旅客，政府稱先會安排他們在酒店完成所有檢測，獲陰性結果後會在未來數天分批有序提前離開；至傍晚再公布，由本月3至8日已抵港人士，並在酒店完成最少3晚檢疫，將獲安排於今日至12日有序離開酒店，但須進行家居醫學監察並受「黃碼」限制。換言之，第一批持「黃碼」海外抵港者，最快今天會進入社區，並可上班、上學及乘坐公共交通工具。

政府傍晚亦宣布，理順從內地或澳門抵港人士的檢疫及檢測要求，非循「回港易」或「來港易」抵港者的居家強制檢疫期調整為3晚，並在抵港第3天開始4晚自行監察，須每天量度體溫兩次並按要求進行強制核酸檢測，期間「黃碼」並不適用。

李家超：與世界接軌及內地通關無矛盾

李家超指，在防疫措施會考慮對管控疫情的重要性，又表明不躺平，會科學精準識別不同風險人士，平衡風險與經濟，減重症死亡，及保護「一老一幼」等高風險人士。

他被問及放寬海外人士抵港安排是否意味著放棄與內地通關時，重申與世界接軌及內地通關不存在矛盾，而內地有自己的檢疫要求。醫務衛生局長盧寵茂則指，現時每1,000名海外抵港人士有40宗輸入確診個案，當中20宗已在機場檢測中發現，翌日再發現另外12宗個案，剩下8宗、即低於1%是日後檢測陽性。他認為，通過首3晚的檢疫酒店可減低八成個案，如按現行要檢疫7天似乎不太符合成本效益，亦會影響香港連接國際。